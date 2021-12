El Gorditos Team de Roses tornava a rodar aquest 2021. Després d’un parèntesi obligat a causa de la pandèmia i qüestions personals de l’equip, els rosincs Josep Lluís Martos i Sergi Cayuela estaven a punt per a viatjar aquest pròxim dissabte 4 de desembre cap al Marroc per a participar per setena vegada en el ral·li Marroc Challenge. La nova variant òmicron ha precipitat el tancament de fronteres del Marroc aquesta mateixa setmana, impossibilitant l’arribada dels equips a través de la connexió marítima des de França.

«Teníem unes ganes brutals. Era un desafiament personal per a mi i era molt important poder tornar. Molta gent em deia que estava boig, ja que els meus problemes de salut m’ho impedirien, però al final aquest any serà impossible novament», explica Martos sobre el retorn frustrat del Gorditos Team. Sobre la seva tasca solidària, l’equip es troba molt satisfet amb la resposta de la iniciativa «pilotes per somriures». «Hem pogut rebre pilotes dels ajuntaments de Rabós i Vilabertran, i estem molt agraïts, ens han donat gairebé un centenar de pilotes. A més, hem estat a Perpinyà, on vam intercanviar algunes pilotes de forma simbòlica per canviar-les per medicaments amb etiqueta francesa», diu. En concret, l’intercanvi es fa realitzar a l’École élémentaire Émile Roudayre, on es van poder recollir prop de quatre-centes capses de medicaments genèrics com paracetamol, entre altres remeis per a nens i nenes. «Estem molt agraïts, la resposta ha estat millor del que pensàvem i hem aconseguit carregar el cotxe fins a dalt», afegeix.

Frenada en sec

Aquest dissabte 4 de desembre, el Gorditos Team havia de viatjar cap a Marroc. La irrupció de la nova variant de la Covid-19, l’òmicron, ha precipitat el tancament de fronteres del país. «Guardarem tot el que hem aconseguit ara per entregar-ho, si es pot, per Setmana Santa». I és que, tot i els esforços, la situació ha obligat a posposar el retorn del Gorditos Team fins, com a mínim, al 2022.