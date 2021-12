El Club Gimnàstica Rítmica Figueres ha viatjat a Valladolid on havia de competir en el Campionat d’Espanya de conjunts amb l’aleví. Malauradament, una de les integrants s’ha lesionat aquest mateix cap de setmana, on el club ha preferit prioritzar el benestar de les seves gimnastes i no competir.