Nou èxit del Padbol Vilafant en l’àmbit català, i és que Abraham Huguet, juntament amb Cristian Trujillo, es van proclamar campions de Catalunya Amateurs el cap de setmana anterior en la competició territorial celebrada a l’Hospitalet de Llobregat. Una setmana més tard, aquest cap de setmana passat, la parella on competeix l’altempordanès va participar en el Campionat de Catalunya Pro, acabant en la setena posició de vuit parelles participants.

«La veritat és que estic molt satisfet amb el campionat amateur. Vam competir amb en Cristian i vam endur-nos el trofeu a l’Hospitalet. És un esport molt nou per a nosaltres, però a Barcelona ja fa set o vuit anys que es practica», explica Abraham Huguet després de coronar-se campió amateur de Catalunya. Una setmana més tard, l’altempordanès va participar en el campionat Pro, un salt de nivell important que va servir per veure com estan les principals parelles d’aquest esport a nivell català. «La diferència entre amateur i pro és molt grossa, però estic content amb mi mateix i el resultat que hem aconseguit. Hem guanyat un partit, penso que encara no tenim el nivell per guanyar en aquesta categoria, però l’aconseguirem amb el temps, n’estic segur», afegeix.

El Padbol és un esport que suma poc més de set mesos a l’Alt Empordà, en concret a Vilafant, on hi ha dues pistes homologades i el club vilafantenc. «És un esport que acaba de néixer aquí i ho compar-ho molt amb el pàdel. Més o menys pots anar jugant amb la pala, però, en el padbol, calen uns mínims de coneixements i tècnic de pilota, per poder jugar amb la teva parella, fer voleies o jugades», afegeix Huguet.

En aquests moments, tenint en compte que més o menys són la mateixa gent, des del Padbol Vilafant buscaran impulsar campionats i torneigs amb limitacions de tècnica i nivell per poder engrescar la gent a participar i competir. Tanmateix, amb el creixement d’aquest esport a la comarca i la demarcació de Girona, s’estaria planificant poder organitzar, a petita escala, un club oficial de padbol o fins i tot una escoleta per poder engrescar més gent a aquesta disciplina esportiva que, de moment, està donant tants bons fruits a Vilafant.