El Sant Pere Pescador ha consolidat la bona ratxa que suma l’equip aquest cap de setmana contra el Bàscara (1-2). Els de Carlos Santiago han sumat la cinquena victòria en sis jornades en un duel complicat, on Diallo ha obert la llauna ben aviat (8’). Tanmateix, el Bàscara ha empatat amb el gol de Joel Capel (12’), i no ha estat fins a la recta final quan els costaners han decantat la balança amb el gol d’El Khedar (74’). Amb aquests tres punts, el Sant Pere Pescador es troba en la tercera posició amb vint-i-dos punts, quatre per sota el Bisbalenc d’Albert Albert i nou menys que el Viladamat.

Els de Botxi han sumat una nova victòria aquest cap de setmana. El Viladamat ha superat el Pals (0-2) amb els gols de Jallow (26’) i Roger Puig (75’) des del punt de penal per certificar la desena victòria de la temporada en onze jornades disputades. Un lideratge que continua marcant el ritme de la categoria, sense haver sumat cap derrota aquest curs i amb les millors estadístiques golejadores de la lliga amb quaranta-dues dianes marcades. Només el Roses City ha encaixat menys que el Viladamat, set gols, respecte als nou que ha rebut el líder de la categoria. El Vilajuïga acaba amb la mala ratxa El Vilajuïga ha posat fre a la mala dinàmica de resultats davant el Cadaqués (1-2). Els homes de Manel Cabezos han acabat amb les quatre derrotes consecutives que acumulava l’equip gràcies als gols de Josep Cano (57’) i Hossni Jelleun (81’), deixant en res la diana del local Lluís Garcia (59’).