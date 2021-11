El MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) ja compta amb més de 300 equips inscrits d’uns 30 països per la propera edició, que serà del 12 al 17 d’abril del 2022. El torneig, un dels de futbol base més prestigiosos del món que té lloc a la Costa Brava per Setmana Santa, es va celebrar per últim cop el 2019. “Tenim més il·lusió i ganes que mai d'organitzar un esdeveniment esportiu després del tancament per la pandèmia”, explica Juanjo Rovira, director del torneig. La 20a edició comptarà amb futbolistes d’entre 12 i 20 anys que es repartiran entre 9 categories (des de l’U12 fins l’U20).

El torneig ja té inscrits conjunts de països com els Estats Units, Japó, Brasil, Canadà, Nigèria, Guatemala, Uruguai, Mèxic i, d’Europa, com Itàlia, Holanda, França, Regne Unit, Suècia, Romania, Israel i Espanya, entre altres, i la previsió és que augmentin les properes setmanes. “Es nota que hi ha ganes de MIC i una mostra n’és la inscripció d’equips de tot el món quan encara queden cinc mesos per disputar-lo”, afegeix Rovira. El MICFootball està pendent de concretar les seus definitives, tot i que la previsió és mantenir el format de les anteriors edicions.

El director del MICFootball subratlla que “les sensacions que tenim són molt positives, tenim ganes de retrobar-nos amb els equips i els jugadors. Ens adaptarem al que sigui necessari i garantirem totes les mesures sanitàries”. El MICFootball del 2022 també inclourà, per vuitè any, el torneig MICIntegra, enfocat a persones amb discapacitat intel·lectual.

Les estrelles del present han jugat el MICFootball

El MICFootball ha demostrat ser un autèntic bressol de futbolistes en les 19 edicions que s’han disputat. Un ampli ventall de jugadors a l’elit l’han jugat, com Leo Messi, Neymar, Ansu Fati, Carvajal, Casemiro, Marcus Rashford, Joao Felix, Mohamed Salah, Pedri, Mason Greenwood, Dani Olmo, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Eric Garcia, Gavi, Nico González, Pau Torres, Sergio Reguilón, Pablo Fornals, Piqué, Marcelo i Juan Mata, entre altres. Juanjo Rovira subratlla que “pel MIC és el súmmum veure com en l’últim Barça-Madrid hi havia, entre les dues plantilles, sis nois que tenien 20 anys com a màxim i que van jugar el nostre torneig (Ansu, Eric, Nico, Pedri, Gavi i Miguel Gutiérrez). Ens enorgulleix comprovar com la llista es va allargant i és una clara mostra que el MIC és un autèntic aparador de futures estrelles del futbol”.