Empatx de gols a Castelló d’Empúries aquest cap de setmana, i és que l’Esplais ha aconseguit golejar el Sant Llorenç de la Muga amb un clar 11-0 per deixar enrere la derrota contra el Sant Miquel de Fluvià de la jornada anterior. Sis gols de Niabaly, tres de Belfkir, un d’Agbalou i un altre de Simón han deixat la golejada de la jornada al marcador del municipal el dia de la seva presentació oficial.

Per la seva banda, l’Agullana s’ha imposat al Sant Pere Pescador B (1-5), el Llers ha guanyat per primera vegada aquesta temporada davant l’Espolla (4-0) i el Siurana no ha jugat aquest cap de setmana davant l’AE Roses B. A més, els siuranencs haurien estat sancionats amb 150 euros de multa i la clausura del municipal per un partit per incidències greus amb el públic, segons el comitè de competició.

El Fortià es retroba amb la victòria

El Fortià suma el triomf tres jornades després davant el Lladó (3-1), en un duel on els locals han estat sempre per davant en el marcador. Els gols de Benslaiman (14’), Chekrioui (59’) i Vilanova (82’) han servit a l’equip per sumar els tres punts aquesta jornada.