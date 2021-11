El FC l’Escala se situa líder en solitari de Primera Catalana després de superar el Costa-Brava B (1-2), en un duel molt treballat els homes de Sepu. Els costaners s’han avançat en el marcador amb el gol de Konteh (32’), però Oriol Moll ha empatat l’encontre poc abans del descans (44’). En la recta final del duel, Henry Gilham s’ha posat la capa de salvador i ha marcat el gol de la victòria de l’Escala (82’), un gol que val tres punts fonamentals per sumar-ne vint al capdavant de la classificació i escapar-se del Bescanó, que en suma divuit en la segona plaça.

Per la seva banda, La Jonquera ha caigut aquest cap de setmana contra el Parets en un partit molt estrany a Les Forques. I és que els homes d’Arnau Liesa s’han avançat amb els gols de Martí Carreras (21’) i Èric Calsina (23’). Amb el marcador a favor, el Parets ha retallat la distància abans del descans amb una diana de Ruiz (32’), però la segona meitat ha estat un calvari pels altempordanesos. Cinc gols visitants s’han vist a La Jonquera per capgirar definitivament el resultat a Les Forques i condemnar als fronterers a consolidar-se, una setmana més, com a cuers de la categoria.