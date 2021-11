L’única alegria de la jornada altempordanesa a Segona Catalana l’ha signat l’Empuriabrava-Castelló imposant-se al Besalú (2-4). Els homes de Txema Ortega han encaixat en el primer minut del partit, però un doblet de Sergi Llach (11’) i (23’), i els gols de Ian Vila (21’) i Pol Compte (83’) han certificat els tres punts per als castellonins, que escalen fins a la segona posició de la taula amb vint-i-quatre punts després de sumar la quarta victòria consecutiva.

Per la seva banda, el líder, el Can Gibert, ha guanyat aquest cap de setmana a terres altempordaneses. Els gironins s’han imposat a la Marca de l’Ham (0-2) en un duel condicionat pel fort vent de tramuntana, on José Flores (61’) i Gabri Díaz (75’) han resolt un duel on els homes d’Edu Ortega han competit fins al final tot i les nombroses baixes. Amb trenta-un punts, el Can Gibert és líder de la categoria i continua sense perdre aquest curs.

Per la seva banda, l’AE Roses ha deixat escapar dos punts aquest cap de setmana, i és que els homes de Ramon Pérez s’han avançat en el marcador amb el gol de Mussa des del punt de penal (28’). Una diana d’Omgba (82’) ha deixat l’empat final al marcador.

Per últim, el Llançà ha caigut aquest cap de setmana contra l’Amer (6-2), on tot i els gols d’Adri Espinosa (16’) i Gabri Moreno (78’), els costaners no han pogut sumar res aquesta jornada.