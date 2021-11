La UE Figueres ja gairebé no recordava el que era perdre un partit: no ho feien des del passat 17 d'octubre. Després de 5 jornades sense derrota, els figuerencs han tornat a caure, a casa, contra la Guineueta (1-2), i amb les baixes de 6 jugadors; Blay, Bech, Maynau, Congost, Bastidas i Mario. El Figueres ha començat posant-se per davant al marcador, amb un xut exterior de Jose Germán a l'escaire a la primera meitat, però la Guineueta ha assolit l'empat després del descans amb un gol de Nil, que després ha acabat de rematar amb un segon gol de Godless que els ha donat la victòria.