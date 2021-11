L’esport continua com a una de les principals eines integradores i dinamitzadores de la societat des de les edats més primerenques. En aquest mateix marc, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà vol recuperar el format tradicional del Circuit de Cross Comarcal, una de les propostes esportives més destacades de tot el programa de l’entitat. A causa de la pandèmia, el programa va patir una redimensió obligada, acotant les participacions en els formats bombolla escolars per mantenir viva una activitat que fomenta l’esport i els hàbits saludables a una gran part de les nenes i els nens de la comarca.

«En principi es farà com toca, com havíem fet sempre. Nosaltres treballem amb els protocols actuals, estem pendents de Sanitat, com tothom aquests dies, però creiem que es podrà fer amb la normalitat que necessita l’esport», explica Alfons Vila, president del Consell Esportiu de l’Alt Empordà, en referència a la recuperació del format. I és que, l’any passat, davant un escenari de completa incertesa, i amb les volàtils mesures del Procicat, l’entitat va haver d’adaptar la proposta al format bombolla escolar. Les curses se celebraven només amb alumnes d’una classe en horari lectiu, limitant la participació als alumnes del grup classe. Un format que evitava les imatges d’aglomeracions i barreja de grups estables, segons la Generalitat. «Aquest any estem contents, hem pogut treballar amb relativa normalitat. No al cent per cent, però sembla que la situació és força millor que l’any passat, per exemple», afegeix.

Retorn del Cross Comarcal

Agullana, Figueres, Sant Pere Pescador, l’Escala i Roses són les seus que acolliran les cinc proves del calendari d’enguany, entre el 27 de novembre del 2021 i el 12 de febrer del 2022. Sobre la importància del programa esportiu en aquest cas, Alfons Vila explica que «tots són importants, però aquest ressalta més que altres. Té una bona acceptació, venen els nens, els pares, és molt més familiar que altres activitats que tenim». Normalment, l’afluència de les diferents proves sol acostar-se als quatre-cents infants, més els acompanyants, i estan organitzades pel mateix Consell Esportiu, els ajuntaments, les AFAs i les entitats esportives dels municipis on se celebra el cross. Les proves compten amb categories des de Caganius, nenes i nens nascuts entre el 2016 i el 2018, fins a la categoria Absoluta, amb participants nascuts abans de l’any 2003.

Aquest 2021 s’han programat dues proves: la primera se celebrarà el pròxim 27 de novembre a Agullana, seguida de la cita a Figueres del 18 de desembre. Tanmateix, ja al 2022, Sant Pere Pescador acollirà la cita el 15 de gener, l’Escala el 29 de gener i Roses serà la seu de l’última prova del calendari, el dissabte 12 de febrer.

Un any després, amb el permís de la situació epidemiològica actual, el Circuit de Cross Comarcal torna a agafar volada a l’Alt Empordà a partir d’aquest pròxim dissabte.

El Cross marca el camí de l’esport

El Circuit de Cross Comarcal marca el camí de la nova normalitat esportiva per al Consell Esportiu. Després d’un any intens, amb alt i baixos a causa de les restriccions, sembla que la normativa actual permet recuperar el format tradicional d’una de les proves més emblemàtiques de l’entitat. El seu caràcter familiar, a més de la seva capacitat de vehicular i dinamitzar valors fonamentals implícits en l’esport, i la participació de gairebé quatre-cents nens i nenes, eleven el calendari de cinc proves com una de les propostes més importants del Consell Esportiu de l’Alt Empordà.