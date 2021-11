El pròxim 5 de desembre torna una de les cites esportives obligades del calendari altempordanès. La Mitja Marató de Figueres celebra la seva cinquena edició amb dues proves: la de 21 km i la de 10 km, amb la limitació de fins a quatre-cents dorsals per a cadascun dels recorreguts. Enguany, seguint els protocols i les mesures que s’estan aplicant a aquesta classe d’esdeveniments esportius, la prova figuerenca busca omplir els vuit-cents dorsals disponibles. Les inscripcions estan obertes des del 15 d’octubre, i encara queda marge per a participar en una prova que recorre la plana de l’Alt Empordà amb un circuit homologat per la Federació Catalana d’Atletisme.

Amb el mateix camí que es va recórrer l’any 2019, en la quarta edició, la sortida tindrà lloc a la Torre Galatea de Figueres, on s’enfilarà cap a la Rambla, on abans es donava el quilòmetre llençat. A causa dels protocols, enguany, no es donarà aquesta modalitat i els corredors, a més, hauran de fer els primers tres-cents metres amb mascareta. Un cop surtin d’allà, la Mitja Marató continua cap al carrer Nou fins al Rally Sud, on s’encara el camí cap a Vilabertran. Allà, els corredors del recorregut 10 km ja enfilen cap a Figueres novament, mentre que els corredors de la Mitja continuaran en direcció Peralada, el punt més llunyà a la meta. A partir d’aquí, el recorregut enllaça amb Cabanes i entra a Figueres per la zona nord de la ciutat. Des d’allà, els corredors i corredores encaren els últims metres abans d’arribar a la línia de meta, situada a la Plaça Catalunya, on enguany es veuran les imatges dels guanyadors i atletes que participin arribant amb mascareta.

Una «foto finish» peculiar que no ha frenat les intencions de la Mitja Marató de Figueres per a celebrar una cinquena edició on s’espera exhaurir dorsals per a les dues proves.