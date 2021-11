Jornada complicada pels equips de bàsquet altempordanès, i és que una de les úniques victòries de la jornada l’ha signat el Bàsquet Vilafant, que ha superat el CB Blanes a Segona Catalana (43-32). Un triomf fonamental per a les vilafantenques, que sumen la segona alegria del curs per començar a mirar cap amunt. En la mateixa categoria, l’Escala ha caigut davant el Tona (60-49), sumant la segona derrota del curs.

A Primera Catalana masculí, l’Adepaf no ha trobat la clau per sumar el triomf davant el Salt (72-65). En un partit molt disputat dels figuerencs contra un rival directe a la zona baixa de la taula, tot i no marxar mai en el marcador de gaires punts, els locals sempre han estat per sobre. En el tram final, els de Marc Forcada han tingut l’opció d’empatar el matx, però a pilota no va entrar, sumant un balanç d’una victòria i set derrotes. Una categoria per sota, en masculí, el Bàsquet Vilafant ha caigut a casa contra el Tordera aquest cap de setmana (58-76), sumant la sisena derrota del curs, per dues victòries aconseguides fins ara.

A Tercera Catalana, l’Escolàpies s’ha imposat al Fontcoberta (66-56), un triomf que deixa els figuerencs amb un parcial de dues victòries i quatre derrotes, en la setena posició de la taula. Per la seva banda, el Castelló ha perdut aquest cap de setmana contra el Ceset B (47-67), mentre que el duel entre el Fontajau i l’Escala masculí ha quedat ajornat fins al 19 de desembre.

Cap de setmana intens

Aquest cap de setmana, l’Adepaf rep la visita del Blanes, un equip també de la zona baixa de la classificació i rival directe dels altempordanesos per a sobreviure a Primera catalana, dissabte (20h).

El mateix dia, el masculí del Bàsquet Vilafant rep el Torroella, rival immediat a la classificació (17.45 h). El femení jugarà a domicili poc abans (17.30 h) a la pista del Tona, també rival immediat a la classificació, per intentar sumar una victòria i mantenir la dinàmica ascendent de l’equip aquest curs. Tanmateix, el femení de l’Escala rep la visita del Fontajau, el líder de la categoria, on les costaneres buscaran donar un cop de puny sobre la taula a Segona Catalana.

Baixant a Tercera Catalana masculí, el Castelló visita la pista del Fontcoberta diumenge (18.15), l’Escala rep la visita del Bàsquet Porqueres (18.30) i l’Escolàpies buscarà ampliar la dinàmica guanyadora a domicili contra el Fontajau in2in aquest diumenge (19).