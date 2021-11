Jornada accidentada pels equips capdavanters de la categoria. I és que dels sis primers classificats, el balanç altempordanès és de quatre empats i una derrota aquest cap de setmana, una carambola poc habitual a la lliga.

Per començar, l’Esplais, invicte fins aquesta jornada, va caure davant el Sant Miquel de Fluvià (3-1), tot i que no cedeix el lideratge gràcies a la resta de resultats de la jornada. Com per exemple, l’empat de l’Agullana davant el Selvatans (3-3), o l’empat de l’Escala B contra el Siurana (2-2). Mateix resultat van sumar el Base Roses B i el Llers, en un partit intens i disputat fins al tram final. I és que, amb l’empat a u en el marcador, Adrià Giner va posar el 2-1 al minut 88, però Adrian va empatar poc després, en l’últim sospir, per sumar un punt per al Llers quan ja semblava impossible.

El Sant Miquel acaba amb la ratxa

El Sant Miquel de Fluvià ha estat el primer equip que ha aconseguit imposar-se a l’Esplais en lliga (3-1). Amb els gols d’Aurich (2’), Cissoko (68’) i Chamlali (75’), l’equip es va emportar tres punts importants i de moral aquest cap de setmana, mentre que l’Esplais, tot i això, mantenen el lideratge.