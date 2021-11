Des de la primera edició, els Amos de l’Àrea han estat al costat del futbol empordanès en totes les seves categories sèniors. Fa deu anys, les lligues femenines no tenien la projecció que tenen ara, però la temporada 2011-2012 la normalitat va presidir el lliurament dels reconeixements d’aquella temporada. Un lliurament que va comptar amb un convidat destacat, com va ser l’exentrenador del Llers Joan Sunyer, l’ànima d’aquell mític equip dels anys vuitanta que va marcar el camí a les generacions posteriors. Esther Quintana i Esther Carreras, davantera i portera, respectivament, de la Unió Esportiva Cabanes, van estrenar els guardons en categoria femenina del futbol empordanès.

Ja en aquell moment, Sunyer va posar èmfasi en l’estrena d’aquest reconeixement que ara compleix deu anys. «Des de sempre, quan l’equip de les noies de Llers va començar a tocar la pilota, hem tingut l’Empordà al nostre costat, informant de tot el que fèiem i dels resultats que aconseguíem», va dir als assistents. Les seves paraules van quedar reforçades amb les de Manuel Núñez, delegat comarcal de la Federació Catalana de Futbol: «Poder premiar les jugadores i els jugadors dels nostres clubs ens ajuda a promocionar l’esport i a reconèixer l’esforç de tothom, des de les persones encarregades del material fins al darrer directiu de cada club, passant per les plantilles, els tècnics i els aficionats».

Aquest projecte de llarg recorregut també té un espai reservat per a reconèixer els clubs pioners del futbol empordanès. Tot just en l’arrencada d’aquesta segona dècada del segle XXI comencen a arribar les celebracions dels centenaris d’entitats futbolístiques. Així, aquests darrers anys, els Amos de l’Àrea han lliurat guardons especials a la Unió Esportiva Figueres, el Vilafant Futbol Club, el Club de Futbol Llers i el Club Esportiu Llançà. Aquest 2021, arriba el torn de retre homenatge a quatre entitats més, com són l’Agrupació esportiva Roses, el Club Esportiu Agullana, el Futbol Club Sant Pere Pescador i el Futbol Club Empòrium. Aquest darrer va ser l’antecessor dels clubs castellonins que han vingut tot darrere.

Sempre hi són

El futbol no seria el que és sense el col·lectiu arbitral que vetlla per fer complir el reglament en el terreny de joc. Els Amos de l’Àrea ho tenen en compte i per això, cada edició també reconeix algun àrbitre de la delegació de l’Alt Empordà, per la seva trajectòria o pel fet d’haver aconseguit un merescut ascens. Jan Cobos és el guardonat d’aquest 2021. «Els Amos de l’Àrea han estat molt importants per a tot el col·lectiu. Ens han ajudat a visibilitzar que existim i que som esportistes com tots els altres que intervenen en un partit de futbol». Qui així s’expressa és Rafael Pérez, el delegat comarcal del Comitè Tècnic d’Àrbitres.

La festa també tindrà dos protagonistes destacats, els porters Xènia Cardona i Joan Ureña, guanyadors en set ocasions dels Amos de l’Àrea.