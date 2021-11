L’auditori dels Caputxins de Figueres acull, aquest dimecres 24 de novembre, la gala de celebració del desè aniversari dels premis Amos de l’Àrea, impulsats pel Setmanari de l’Alt Empordà i el Consell Esportiu comarcal. L’esdeveniment compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i la complicitat de la Federació Catalana de Futbol.

Els Amos de l’Àrea van començar la seva singladura la temporada 2011-2012 amb l’objectiu de reconèixer els jugadors i jugadores més destacats en dues de les posicions que més identifiquen el món del futbol, com són la porteria i la davantera. Així, des de la primera edició, els millors golejadors i porters masculins i femenins, de les diferents categories del futbol comarcal, han estat reconeguts amb uns guardons plenament consolidats i que són «un referent indiscutible» d’aquest esport en l’àmbit territorial, segons el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat a la demarcació de Girona, Jordi Bonet.

La gala d’enguany reuneix en un sol acte el lliurament de premis de les dues darreres temporades, ja que les restriccions derivades de la pandèmia ho havien impedit fins ara. Per assistir a la festa, que començarà puntualment a les set de la tarda, cal haver reservat plaça prèviament (amosdelarea@emporda.info). La cerimònia comptarà amb una ponència de l’exjugador i entrenador Pere Gratacós i serà conduïda per la periodista Gemma Alegrí.

Des de 2011

L’organització dels Amos de l’Àrea es va començar a gestar l’any 2011 des de la secció d’esports del Setmanari de l’Alt Empordà, coordinada aleshores per Lluís Ribera amb el suport de Roger Arbussà i la web Futbol Empordà. El Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, a través de la seva delegació a la comarca, van col·laborar en el projecte des del primer moment. Durant les vuit primeres edicions, el lliurament de premis va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal, al carrer Nou.

La festa sempre ha mantingut el seu caràcter constructiu per potenciar els valors d’esportivitat i d’igualtat. Des d’un primer moment, s’han premiat jugadores i jugadors. El criteri per escollir els guardonats ha estat sempre objectiu, a partir de les dades estadístiques dels gols marcats o encaixats i dels partits jugats durant una temporada. L’organització sempre ha estat conscient que el premi també ho era per a tot l’equip que representa cadascun dels guardonats i ells mateixos s’han encarregat de destacar-ho en el transcurs de les cerimònies celebrades fins ara.

Els Amos de l’Àrea no han viatjat sols en aquesta aventura. Les festes de lliurament han comptat amb la participació de figures destacades del futbol empordanès, sovint jugadores i jugadors que han arribat a l’elit nacional i internacional, com és el cas de Damià Abella, Maria Martí, Quim Ferrer, Hèctor Simón, Carles Coto, Helena Barco, David Juncà, o Joan Saguer. També àrbitres, com César Barrenechea Montero, actual regidor d’esports de l’Ajuntament de Figueres.

Des del Consell Esportiu, la complicitat ha vingut des dels diferents presidents que ha tingut fins ara, entre ells Pere Giró i Alfons Vila, i el seu gerent, Àlex Terés.

Històries singulars

La festa ha donat peu a històries i retrobaments, com el que va protagonitzar la temporada 2014-2015 Juan Carlos Caballero, qui va ser premiat com a porter menys golejat de Segona Catalana defensant la samarreta de l’AE Roses. Abans havia estat un dels herois d’aquell Figueres que l’any 2002 va arribar a la semifinal de la Copa del Rei sota la direcció de Pere Gratacós. La seva projecció el va portar al Sevilla de Primera Divisió. Caballero va arribar a aturar un penal a Messi, en el Camp Nou, jugant amb el Benidorm, també en un partit de Copa.

D’aquella primera edició del 2011 encara continuen en actiu algun dels premiats. Aquest seria el cas de Pol Compte. En aquell primer any dels Amos, va ser el màxim golejador de Primera Catalana amb 22 dianes, jugant amb la Unió Esportiva Figueres. Després, n’ha sumat més. Aquest dimecres en rebrà un altre pels 20 gols marcats la temporada 2019-2020 amb l’Empuriabrava-Castelló.

Un altre cas destacat és el d’Abraham Huguet, màxim golejador català del 2012 amb 57 gols aconseguits vestint els colors de la Marca de l’Ham. Nascut a Figueres el 1985, la seva és una autèntica història de superació. Esportista de cap a peus, l’any passat va patir un vessament cerebral. Ell mateix explicava el seu cas a l’EMPORDÀ, el passat agost: «Aleshores estava jugant en el Cistella, estava en forma. Un dia feia crossfit, estava entrenant i volia aixecar un pes mort i vaig sentir com una explosió al cap. Però no en vaig fer cas, perquè era com un mal de cap. Malauradament, el pitjor presagi es va confirmar. Va acabar traslladat en helicòpter a Can Ruti de Badalona». Aquell incident l’ha obligat a deixar el futbol, però continua fent esport i ara practica el padbol.

Dol inesperat

Els Amos de l’Àrea i totes les entitats vinculades, també s’han vestit de dol aquests darrers temps. Fa pocs dies va morir Carlos López Cano, a causa d’un accident de trànsit. Només tenia 34 anys i era un dels principals golejadors del futbol gironí de la darrera dècada, com molt bé ho demostra el premi Amos de l’Àrea que va guanyar el 2011-2021 vestint la samarreta de La Jonquera. López va repetir la temporada 2017-2018 després de fer realitat una altra xifra estratosfèrica de 53 gols amb el Navata. Aquests darrers temps també ens han deixat Sergi Murga, víctima d’un atropellament i Josep Serra exjugador i president de la Unió Esportiva Figueres. Ells també havien participat com a espectadors a les cerimònies de lliurament dels premis Amos de l’Àrea. El 2020 també ens va deixar Claudi Puig, exalcalde de Mollet de Peralada i expresident del Consell Esportiu de l’Alt Empordà.