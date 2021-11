Cap jugador és tan bo, com tots junts

Després d’un any de parèntesi per tots, per fi podem celebrar la novena i desena edició combinades dels premis Amos de l’Àrea. Aquest any d’aturada ens ha ensenyat moltes coses, però sobretot hem après a valorar la importància que té l’esport en les nostres vides.

Durant els mesos de confinaments tots vam trobar a faltar moure’ns i sentir-nos actius. Alguns ballaven, d’altres fèiem esport dins de casa i els que tenien sort, podien jugar al jardí. Però tots teníem alguna cosa en comú, les ganes d’estar en moviment. Quan vam sortir, va ser un goig veure els carrers plens de gent, però sobretot va ser emocionant veure a tots els nens i nenes tornar a emplenar les zones esportives de la ciutat.

Aquests premis són una ocasió ideal per a recordar la importància de l’esport local. Sovint estem tan centrats a veure les primeres lligues i l’esport d’elit que no ens adonem dels grans jugadors i jugadores que tenim a casa.

Les extraescolars esportives són part de l’educació dels més joves de la ciutat. L’esport local ens ensenya el compromís, la disciplina, però sobretot s’aprèn a jugar en equip. El respecte cap a l’adversari, la humilitat, la companyonia, aprendre a gaudir i l’esforç d’entrenament rere entrenament, són valors que s’aprenen en tots els nivells. Tenim la sort de comptar amb equips figuerencs que porten arreu del país aquestes virtuts tan importants en la societat d’avui en dia. Des d’aquí vull felicitar a tots i totes que doneu el millor de vosaltres i de l’equip en els partits setmanals, i donar-vos les gràcies per ensenyar-nos qualitats tan necessàries.

La celebració del desè aniversari dels premis Amos de l’Àrea ens omple d’alegria. Poder compartir amb els guanyadors i les guanyadores aquesta doble edició dels guardons ens fa pensar que el pitjor de la pandèmia de la Covid-19 ha passat. Una pandèmia que ha tingut un gran impacte a totes les activitats socials i també al sector esportiu.

Des del Consell Esportiu de l’Alt Empordà ens fa molta il·lusió que ja hàgim arribat a la desena edició. Quan fa deu anys, juntament amb el Setmanari de l’Alt Empordà, vam decidir impulsar aquests premis, ho vam fer per reconèixer l’excel·lència esportiva de la comarca i la de molts dels nens i de les nenes que havien passat per la nostra lliga de futbol formatiu. Aquests premis, plenament consolidats i amb un recorregut històric que així ho demostra, també ens permeten comprovar que els joves esportistes que van passar per les activitats del Consell en els inicis del seu aprenentatge, a part de créixer com a persones, també ho han fet amb alt rendiment a l’esport amateur i, fins i tot, professional.

Com ja sabeu, ens dediquem a l’esport com a eina de formació, de salut i, també, de cohesió social, però com a motor esportiu de la comarca, no podem deixar de premiar l’esforç i dedicació que comporta assolir l’excel·lència esportiva en qualsevol dels seus àmbits, entre ells el futbol. I ho hem fet, des dels seus inicis, en un pla d’igualtat i sense oblidar els clubs i el col·lectiu arbitral. Fomentar l’esport i impulsar l’esportivitat és el nostre full de ruta.

Aquest any 2021 el Setmanari de l’Alt Empordà i el Consell esportiu de l’Alt Empordà celebren la desena edició dels premis Amos de l’Àrea. Uns guardons de referència i una gala extraordinària que m’evoca un record especial, ja que va ser un dels meus primers actes com a directiu de la Federació Catalana de Futbol. Juntament amb el subdelegat de l’FCF a l’Alt Empordà, Manolo Núñez, l’ens federatiu sempre ha estat representat en aquest esdeveniment.

Plenament consolidats en el panorama gironí, és d’admirar que un mitjà de comunicació d’àmbit local i comarcal com el vostre organitzi uns premis plenament consolidats dintre el món de l’esport, amb els reconeixements a jugadors, jugadores i àrbitres de l’Alt Empordà, a través d’aquests premis Amos de l’Àrea.

Per aquest motiu, des de la Federació Catalana de Futbol volem expressar públicament l’agraïment al director editorial i al director del Setmanari de l’Alt Empordà, Carles Ayats i Santi Coll, i a tot l’equip professional que els envolta, per la gran tasca que realitzeu periòdicament amb la cobertura mediàtica de l’esport altempordanès, però sobretot del futbol i futbol sala de la comarca. Sou una referència al territori.

Per últim, també cal destacar l’excel·lent sintonia entre el Setmanari de l’Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, així com el tracte que sempre heu dispensat tant a l’FCF, com als vertaders protagonistes cada cap de setmana als nostres terrenys de joc i pavellons: els clubs i federats del futbol i futbol sala català.

L’edició d’enguany dels guardons Amos de l’Àrea, que premien els jugadors i jugadores més decisius de l’Alt Empordà, arriben en un moment molt important i ens recorden, en primer lloc, que cada cop estem més a prop de la desitjada normalitat, tant en l’àmbit esportiu com de l’oci i la cultura, que han vist com les darreres setmanes es tornaven a omplir estadis, teatres i museus. En segon lloc, que aquests premis, que ja arriben a la seva desena edició, han adquirit prestigi i rellevància en el món de l’esport comarcal. Així doncs, una edició molt especial.

Amos de l’Àrea representa l’essència del futbol, el gol. Els davanters volen i dolen per marcar, i la seva capacitat golejadora és el que els fa millors o pitjors; i els porters, gairebé es podria dir que el seu únic objectiu al camp és evitar-los.

Històricament, els davanters s’han emportat la glòria, la fama i el reconeixement, ja que el gol és el leitmotiv d’aquest joc. Però en aquesta ocasió voldria fer un reconeixement als porters, que per diverses raons, viuen el futbol d’una manera especial, primer perquè són els únics que juguen amb normes diferents i, segon, perquè el seu és un ofici de màxima solitud, sovint ingrat i poc reconegut, perquè la seva tasca és esmenar els errors dels seus companys, o encaixar els encerts dels rivals.

Amos de l’Àrea reconeix mèrits individuals, però m’agradaria fer esment al valor de l’equip, sense el sentit de pertinença al grup, el sacrifici individual pel bé col·lectiu, la cooperació i la solidaritat entre companys, aquests premis individuals no serien possibles. Com va dir Alfredo Di Stefano: «Cap jugador és tan bo, com tots junts».