Els 17 clubs de LaLiga Santander que van signar i van aprovar 'LaLiga Impulso' - van rebutjar l'acord el Reial Madrid, el Barça i l'Athletic - estan anunciant els plans que preparen per a invertir els diners de l'acord amb CVC. La injecció de capital, pendent de la signatura del contracte definitiu amb els 39 clubs que sí que van acceptar, arribarà als equips en les pròximes setmanes.

La Reial Societat té previstes obres a la ciutat esportiva de Zubieta, on construirà un miniestadi de 4.000 espectadors per al filial -que aquest curs competeix a LaLiga SmartBank- i el primer equip femení. Les txuri-urdin, de Primera Iberdrola, comptaran a més, amb un nou edifici que, pràcticament, serà per a ús exclusiu dels equips femenins, tant de futbol com d'hoquei herba. A més, es planteja destinar part dels ingressos que percebi al desenvolupament d'un hub per al diagnòstic i control de lesions, així com un laboratori d'innovació en l'esport.

Per part seva, el Sevilla destinarà els diners que rebi fonamentalment per a la renovació ja iniciada de l'Estadi Ramón Sánchez Pizjuán. L'objectiu del Club respecte de l'estadi és tenir acabat per a finals de 2021 els estudis de viabilitat econòmica i avantprojecte de la reforma de l'actual estadi o d'un nou estadi en els terrenys actuals, basant-se en l'un projecte d'ampliació d'actual aforament i millora dels usos comercials i zones d'hospitalitat existents. A la ciutat esportiva, els diners de CVC permetrà accelerar el seu projecte i per a això actualment s'estan elaborant estudis addicionals destinats a la creació d'un paquet d'oficines del club i el tancament de l'estadi Jesús Navas. Addicionalment, des del club estudien l'adquisició de nous terrenys per a l'ampliació de la ciutat esportiva a fi de disposar de major superfície per a equips menors, futbol femení, acadèmia i usos esportius complementaris explotats per tercers en règim de concessió o lloguer.

L'Atlètic de Madrid treballarà a desenvolupar la seva ciutat esportiva als voltants del Wanda Metropolità. Un projecte que tindrà diferents instal·lacions per al primer equip, els equips d'alt rendiment de l'Acadèmia, per als veïns dels barris confrontants, així com diferents ofertes esportives i d'oci per als aficionats atlètics i un parc forestal i un passadís verd del qual podran gaudir tots els madrilenys. Els blanc-i-vermells seguiran a més amb les millores a la Ciutat Esportiva Wanda Cerro de l'Espino mentre que en l'apartat de digitalització desenvoluparà el Cashless Stadium i la creació d'una App del Wanda Metropolità, entre altres.

L'altre equip sevillà, el Betis, té previst remodelar el seu estadi i la construcció d'una nova ciutat esportiva a Dos Hermanas. L'entitat verd-i-blanca cerca així seguir amb el creixement de la seva base i oferir un millor servei als seus canteranos. Es tracta d'una primera fase, que els permetrà concentrar tota la seva activitat formativa en unes mateixes instal·lacions i que consisteix en l'execució dels elements obligatoris d'urbanització, viari, i aparcaments, camps de futbol 11, camps de futbol 7, camps d'entrenament específic, graderies cobertes i rehabilitació d'edificació existent com un edifici multidisciplinari.

El Rayo Vallecano emprarà el 70 % dels diners rebuts en la millora de les instal·lacions actuals i en plans de desenvolupament internacional, de marca i producte, estratègia de comunicació, pla d'innovació, tecnologia i dades i pla de desenvolupament de continguts en plataformes digitals i xarxes socials.

L'Osasuna destinarà gran part dels ingressos a la seva ciutat esportiva: Tajonar. Primerament, invertirà en la recompra d'uns terrenys annexos, que li permetran incrementar la superfície del complex esportiu en un 70%. L'entitat vol crear una zona específica per al primer equip i un nou miniestadi per al filial i el primer equip femení.

Respecte al València, la majoria de la inversió es destinarà a finalitzar el Nou Mestalla, les obres del qual porten paralitzades 12 anys. Es pretén un estadi tecnològic, amb capacitat d'adaptació i desenvolupament en un futur, si totes les inversions no poguessin realitzar-se d'inici. Així mateix, es continuarà renovant la Ciutat Esportiva. Entre els projectes indicats pel club estan també el reforç dels seus canals internacionals sobretot en mercats estratègics i potenciar el VCF Mitjana Lab, amb nous espais i equips que li permetin generar continguts de qualitat i nous.

L'Espanyol millorarà tant el seu estadi com la Ciutat esportiva Dani Jarque i valora la construcció d'una nova ciutat esportiva, així com l'adquisició d'una nova botiga oficial entre altres actuacions.

Pel que respecta al Villareal, tot apunta al fet que podrien invertir-ho a tancar la coberta de l'estadi i finalitzar la reforma iniciada fa uns anys.

En el cas del Mallorca, el club està treballant en un pla per a decidir on es destinarà, prioritàriament a l'estadi, encara que els projectes no estan tancats. També aplicaran alguna cosa a la ciutat esportiva.

L'Alabès per la seva part pretén destinar part dels fons de CVC a la millora del camp i la il·luminació d'aquest, a més de millores en Mendi Berria. El club vol desenvolupar també un projecte d'ampliació de ciutat esportiva i camps d'Ibaia i invertir en la residència per a esportistes i en la millora de la botiga oficial del centre de la ciutat.

Respecte al Celta de Vigo, destinarà la major part de l'import que li correspon a la seva ciutat esportiva, mentre el Cadis invertirà la majoria dels fons rebuts en l'ampliació de la seva ciutat esportiva del Roser així com en la millora de les instal·lacions del seu estadi.

El Granada pretén renovar els Cármenes, amb una reconversió de la zona d'oficines en espais comercials, tractant d'obrir espais amb vidrieres al camp que permetin l'organització de diferents esdeveniments aprofitant el teixit esportiu, cultural, turístic i estudiantil de la província. Respecte a la Ciutat esportiva, aposta per l'Increment del nombre de camps i instal·lació de focus per a augmentar el nombre d'hores disponibles dels camps, així com per la construcció d'una residència per al primer equip amb l'objectiu de facilitar la convivència i disminuir la petjada de carboni en reduir els desplaçaments i una residència per a pedrera/campus.

L'Elx destinarà la inversió a la modernització integral del Martínez Valero, així com a la construcció d'una ciutat esportiva mentre que en el cas del Llevant, la remodelació del Ciutat de València, amb la primera fase construïda, és el destí més rellevant dels fons, però també la nova ciutat esportiva, un dels projectes estratègics en els quals el club treballa en els últims anys. Finalment, el Getafe vol destinar part dels fons a la millora de l'estadi i les seves instal·lacions i la millora de la seva ciutat esportiva.