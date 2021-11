No havien passat ni cinc minuts quan s'ha vist el somriure de Moisés Hurtado a la banqueta del Figueres. Amb set baixes i algun adolescent del juvenil, Joel Arimany ha tirat de galons per marcar el primer gol.

Aprofitant la superioritat i volent sentenciar per la via ràpida, Urri amb el seu tercer gol de la temporada ha fet el segon abans de la represa. Arimany, emulant-se a si mateix a la primera meitat, ha fet el tercer quan no havien transcorregut ni deu minuts, per certificar el sòlid triomf dels seus.