La cinquena edició del Duatló Rural de Fortià marca el calendari esportiu del municipi per als pròxims dies. Després d’un parèntesi obligat a causa de la pandèmia, la tradicional cita esportiva de Fortià se celebrarà el pròxim 21 de novembre a partir de les 10 del matí. Dues hores abans, s’entregaran els dorsals als inscrits a una de les cites esportives tradicionals de l’Alt Empordà.

«Volem recuperar la normalitat a poc a poc, seguint els protocols que tenim marcats. Volem fomentar l’esport al municipi, tornar a la normalitat d’abans, apreciant el que ens ha ensenyat aquesta pandèmia, que és tocar una mica de peus a terra. Volem seguir treballant per a fomentar l’esport i que la gent gaudeixi», explica Marc Rodrigo, regidor d’Esports de Fortià.

Enguany, el recorregut ha estat modificat, evitant els trams urbans per fomentar la prova en l’entorn rural i paisatgístic del municipi. Aquest any, el recorregut compta amb onze quilòmetres de cursa i trenta-dos en bicicleta i les inscripcions estan obertes per a equips i a títol individual, amb descompte per als participants amb registre anticipat.