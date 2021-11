La zona alta de la classificació del grup 30 de la Quarta Catalana es posa més que interessant després d’aquesta jornada. I és que l’Agullana es va imposar a l’AE Roses (0-1) amb el gol d’Abdel (66’), mentre que el Lladó es va carregar el Mont-ras B (1-3), en la primera ensopegada del filial d’aquesta temporada. Juntament amb el triomf de l’Esplais contra el Siurana (5-2), els castellonins escalen fins a la primera posició de la taula amb vint-i-dos punts en vuit jornades, seguit del mateix Agullana i el Mont-ras B, aquest últim amb una jornada més respecte als dos altempordanesos de la zona alta. Tanmateix, el Vilafant va aconseguir frenar l’Escala B (2-2), un punt important que van sumar en la recta final del duel amb un gol de Diego Reyes (85’), que va servir per endur-se un punt del camp annex al Nou Miramar.

L'Esplais guanya el Siurana per 5 a 2. Els castellonins assalten el lideratge de Quarta Catalana després de superar el Siurana (5-2). Un doblet de Niabaly (4’) i (45’), un altre d’Agbalou (11’) i (52’), i una diana de Belfkir van servir per sumar una important victòria per l’Esplais, que se situa al lloc més alt de la classificació.