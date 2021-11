El Sant Pere Pescador ha posat el dit a la ferida del Vilajuïga aquest cap de setmana. Els de Carlos Santiago s’han emportat la victòria (0-3) en un duel dominat des del primer moment, amb gols de Diallo (8’) i (44’), i Sarr a la segona meitat (63’) per sumar la quarta victòria consecutiva, la sisena del curs. Un resultat que ha aprofitat el Viladamat aquesta jornada, superant el Bàscara (2-3) per recuperar el lideratge del grup 17 de Tercera Catalana. Els de Botxi se situen al capdavant de la taula amb vint-i-cinc punts, tres per sobre el Bisbalenc d’Albert Albert, set més que el Sant Pere Pescador i deu per sobre el Vilajuïga, que encadena la tercera derrota consecutiva.

Tanmateix, el Base Roses ha aconseguit retrobar-se amb la victòria davant el Verges (3-0), gràcies al hat-trick de Jamal Belfkir (23’), (67’) i (89’), en una jornada on el Roses City no va competir. I és que el duel que estava programat per aquest cap de setmana passat contra el Cistella es va ajornar a causa de la pluja i l’estat del terreny de joc cistellenc. L’únic partit que no es va disputar aquest cap de setmana de tramuntana que va condicionar fortament el joc i els guions de partit de la jornada altempordanesa.

Resum de la jornada

El Borrassà va emportar-se el triomf en la seva visita a Cadaqués (0-1), una victòria que va signar gràcies al gol de Font (9’), amb un final de partit accidentat amb dues expulsions dels costaners i una dels visitants. Una victòria, la del Borrassà, que serveix per deixar enrere tres jornades sense triomfs.

El Vilamalla salva un punt en la seva visita a Les Forques (2-2). El jonquerenc Arnau Garcia va posar per davant en el marcador els locals a la primera meitat (2’) i (42’), però Alarcón va posar l’empat reaccionant a la segona meitat (79’) i (89’).

El Portbou s’emporta un punt contra el Bellcaire per seguir sumant. Tercer empat de la temporada dels costaners contra el Bellcaire (1-1), amb el gol Ilyass (11’) que igualarien els visitants abans del descans.

El Vilajuïga buscarà reaccionar a Borrassà aquest diumenge. Els de Manel Cabezos visiten el Borrassà aquest cap de setmana per retrobar-se amb la victòria tres jornades després.