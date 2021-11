Faltes de respecte, vexacions, insults i inclús amenaces. Això és el que patim cada dia les periodistes esportives en un món que per desgràcia segueix sent "d'homes". O com ho defineix Gemma Herrero (RAC1), "una mena de santuari on les dones no som benvingudes".

De major a menys gravetat, amb més o menys freqüència, o sigui amb comentaris públics o missatges privats, la majoria de periodistes esportives patim aquest assetjament. "Tots rebem insults, però nosaltres sempre tindrem un punt més de queixa; no ens critiquem el que diguem, sinó que ho fan per ser dona", explica Laia Bonals (ARA).

Per Marta Ramon (RAC1), "les reaccions a les nostres publicacions són molt diferents de les que reben els nostres companys", un fet que queda patent en el tipus de comentaris rebuts: "Insults molt greus, comentaris negatius sobre el meu físic, i degradacions sobre el meu treball. Fins i tot em plantegen quantes fel·lacions he fet per arribar on estic ara". En la mateixa línia parla Anaïs Martí (La Vanguardia): "Els més habituals estan relacionats amb el físic i el gènere, i alguns amb connotacions sexuals, com que 'què hauré fet amb els meus directors perquè em deixin publicar' ".

"Mai he rebut comentaris tan greus, però sí valoracions sobre el meu físic, i no fa falta", explica Andrea Ginés (Movistar). "És la sensació d'haver de demostrar constantment que valguem", manifesta Helena Condis (COPE), "com si haguéssim d'estar sempre passant un examen" (Marta Ramon), "com si haguéssim de ser superdones" (Laia Bonals). "I darrere de la nostra opinió hi ha una ment; no un físic o un gènere", raona Carla Garcia (Barça TV).

Amenaces

"A part de diversos insults i els clàssics d'enviar-me a la cuina i a fregar", denúncia Paloma del Río (TVE), "el més seriós que he viscut va ser una amenaça de mort que immediatament vaig denunciar a la Policia Nacional: ho va fer amb tant de desvergonyiment que ho va publicar en obert i no ho va esborrar". També Carmé Braceló (Chiringuito) va rebre una amenaça seriosa: "No ho vaig fer públic en el seu moment perquè la inspectora m'ho va recomanar, però respecto molt a les companyes que ho fan. Això és només un reflex de la societat actual".

"Un cop van penjar una part del meu article sobre la final de la Champions entre Real Madrid i Atlètic", narra Gemma Herrero, "i el nivell d'agressivitat i violència verbal que vaig rebre va ser molt fort, no tenia temps a esborrar tots els comentaris". "M'han suplantat la identitat recentment, suposo que per desprestigiar-me", relata Mónica Marchante (Movistar), "m'han enviat a fregar, m'han dit 'senyora gran', com si això fos un problema".

Denunciar o ignorar

Algunes optem per denunciar; altres, per ignorar i bloquejar. "Les solucions que et donen és no fer cas, com si fóssim nosaltres que tenim la pell fina. I no és així. Es que no parem de rebre atacs molt durs dia sí i dia també pel simple fet de ser dona", explica Gemma Herrero. I afegeix: "Fins i tot alguns companys fan veure que no ens escolten o ens diuen exagerades en comptes de posar-se el nostre cantó". "Em vaig arribar a esborrar de les xarxes per un temps", confessa Chantal Reyes (Mundo Deportivo), "no per l'assetjament en si, però per la saturació mental d'haver de llegir determinats comentaris i per voler un temps desconnectada de la pressió i exigència que suposa".

Però això també passa al món real. "Va més enllà de Twitter", apunta Elena de Diego (SER), "passa al carrer, als estadis, a la feina i també són comentaris coneguts. I afegeix Laia Bonals: "Allò és molt més dur i és important dir-ho".

Masclisme i falta d'educació

Darrere tot aquest assetjament, un denominador comú: el masclisme. "No ens concebin com subjectes a escoltar, valorar o imitar" manifesta Marta Ramon, "no ens consideren iguals ni ens atorguen cap credibilitat ni autoritat".

"Com periodista esportiva", explica Sandra S. Riquelme (El Patio), ha detectat dos tipus de masclisme: "Primer, l'involuntari, que està interioritzat en molta gent. Encara es sorprenen que jo pugui saber què és una carrilera o el sistema de cinc en defensa; és de no estar acostumat. I després està el masclisme pur 'd'aquesta tia que m'explica a mi si no té ni idea' ".

Per Sara Giménez (Vamos), el problema de fons és també "la impunitat que sent la gent en xarxes, així com la ignorància d'una part de la societat que continua sent masclista i a qui li és impossible imaginar que una dona pugui parlar bé d'un home sense voler res a canvi".

Es pot erradicar? "És molt complicat" responen totes. "És una cosa que està molt arrelada a la nostra societat des de fa molts anys", valora Chantal Reyes. Temps, canvi de generació i educació. Molta educació, en el respecte, des de la infància. "També, que els mateixos mitjans comencin a valorar a la periodista esportiva pel seu treball i no per ser dona i complir quotes", afegeix Anaïs Martí. I, sentència Marta Ramon, que "els nostres companys reaccionin com aliats, denunciïn i es posin el nostre cantó".

Per tot això i més, avui diguem 'prou'.