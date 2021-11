Poc encert dels equips altempordanesos en les lligues de bàsquet català. A Primera Catalana, l’Adepaf va caure davant el Vic (60-72), en un bon partit dels homes de Marc Forcada, que van començar molts forts, però de mica en mica, els osonencs van capgirar el resultat demostrant la seva millor qualitat, motiu pel qual encara no han perdut cap partit aquesta temporada (6-0). Els figuerencs, en canvi, són cuers (1-5) i els espera un final d’any assequible, on s’enfrontaran amb els rivals de la part baixa de la taula. El pròxim rival dels figuerencs és el Multicapacitats CB Salt i jugaran aquest diumenge (17 h).

A Segona Catalana, per la seva banda, el Bàsquet Vilafant va perdre contra el Vilatorta (60-74), una derrota que deixa un parcial de dues victòries i cinc derrotes, deixant l’equip en la desena posició de la taula.

Una categoria per sota, a Tercera Catalana, l’Escolàpies va caure davant el Ceset B (71-55), i l’alegria de la jornada la va donar l’Escala amb una clara victòria davant l’Escola Pia d’Olot (82-53). Els costaners continuen amb el cinc de cinc en victòries, ocupant la tercera posició de la taula, amb una jornada menys que els seus rivals. L’Escolàpies, per la seva banda, es troba en la novena posició amb un parcial d’1-4. A més, el CB Castelló va descansar aquest cap de setmana, situant-se una plaça per sobre els figuerencs amb el mateix parcial.

A Segona Catalana Femení, el Bàsquet Vilafant va sumar la derrota contra el Torelló (61-45). L’equip es troba en l’última posició amb un parcial d’una victòria i quatre derrotes en cinc jornades, lluny de l’Escala. Les costaneres han descansat aquest cap de setmana i, tot i això, es troben en la segona posició amb quatre victòries i una derrota en el caseller classificatori.