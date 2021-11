La Unió Esportiva La Jonquera i el Martinenc no han acabat la setena jornada. Al minut 70, amb el 0-1 a favor del Martinenc, el col·legiat Oriol Garcia Muñoz va decidir suspendre l’encontre aplicant tres vegades el protocol «Prou Insults a la grada» i davant la situació en la qual «l’entrenador local s’ha encarat amb l’assistent número 1», segons l’acta del partit. Amb aquest argumentari, l’àrbitre va decidir suspendre l’encontre a Les Forques, poc després d’expulsar el tècnic local, Arnau Liesa, i bona part del seu cos tècnic. La resolució de la causa es donarà aquest pròxim dimecres, en principi, després de la reunió del Comitè de Competició de la FCF, encara que previsiblement s’hauran de reprendre els vint minuts de joc restants a porta tancada, en paral·lel a una multa econòmica per a La Jonquera, i una possible sanció exemplar per al tècnic fronterer.

Per la seva banda, l’Escala va empatar contra el Llefià (2-2), un punt agredolç, ja que els escalencs es van posar per davant en el marcador amb un 0-2 obra de Massó (9’) i Jam (38’). Finalment, els locals van empatar a la segona meitat, (49’) i (87’), deixant escapar la victòria final.