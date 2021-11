Els ingressos per drets audiovisuals obtinguts per LaLiga i el model de repartiment d'aquests drets ha permès que tant el FC Barcelona com el Reial Madrid vegin incrementats en un 20% els seus ingressos pels drets audiovisuals provinents de LaLiga les últimes cinc temporades.

Aquestes dades assenyalen que el Reial Madrid ha vist augmentar considerablement els seus ingressos les dues últimes temporades, tot i la pandèmia. El club blaugrana ha passat d'ingressar 137 milions d'euros la temporada 14/15 a 165,5 milions la temporada 20/21 i el club blanc va obtenir la temporada passada 162,8 milions d'euros davant dels 137 milions de la temporada 14/15.

Segons es reflecteix als comptes anuals de LaLiga, Barcelona i Reial Madrid van concentrar el 20,5% dels ingressos per drets audiovisuals de la temporada passada que corresponien als equips de LaLiga Santander. Unes quantitats que situen els clubs espanyols als mateixos nivells d'ingressos audiovisuals que els 4 grans clubs de la Premier League, Manchester City, Manchester United, Liverpool i Chelsea. Tot i això, mentre que en el cas dels clubs dels grans equips anglesos els ingressos provinents del repartiment als equips s'han anat reduint en les últimes temporades, en el cas dels grans clubs espanyols, les xifres assolides reflecteixen la situació contrària, amb un increment acumulat dels ingressos en els darrers exercicis. Un repartiment que, sens dubte, permet als dos clubs espanyols competir en igualtat de condicions que els grans equips anglesos.

Un dels principals arguments de defensa de La Superlliga esgrimits per Florentino Pérez, el seu principal impulsor, era la necessitat de pal·liar els diners perduts com a conseqüència de la pandèmia i generar una competició més atractiva que permetés incrementar els ingressos provinents dels drets audiovisuals, ja que segons va afirmar a l'abril amb l'anunci del projecte, “no pot ser que a LaLiga guanyin diners els clubs modestos i el Barcelona perdi”.

Tot i això, tal com mostra l'anàlisi dels ingressos, aquest argument no té fonament, ja que tant el club blanc com el blaugrana no només no han vist minvats els seus ingressos per drets audiovisuals com a conseqüència de la pandèmia, sinó que aquests segueixen creixent i tots dos clubs es beneficien del mateix nivell d'ingressos que els seus homòlegs anglesos.

El repartiment dels ingressos pels drets de televisió es realitza segons els criteris fixats pel Reial Decret 15/2015, segons els quals LaLiga reparteix els ingressos nets (és a dir, els ingressos bruts menys les despeses que suposa la gestió i comercialització) entre els Clubs de LaLiga Santander, que es reparteixen el 90% dels ingressos esmentats, i els equips de LaLiga SmartBank, que perceben el 10%.