El pilot català Marc Márquez (Repsol Honda) s'ha vist obligat a posar punt final a la temporada 2021 del Mundial de Motociclisme després que segueixi sense recuperar-se de la caiguda que va patir el passat 30 d'octubre mentre entrenava i que li continua afectant la visió, per la qual cosa no estarà ni en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana d'aquest cap de setmana ni en els tests de posttemporada programats en el Circuit Jerez-Ángel Nieto del 18 i 19 de novembre.

El de Cervera va patir el contratemps durant un entrenament d''off-road' i ja no va poder acudir a Portugal la setmana passada per córrer el Gran Premi de Portugal després que les proves en la Clínica Dexeus de Barcelona indiquessin que tenia una lleu contusió al cap.

El vuit vegades campió del món ha mantingut repòs tota la setmana al seu domicili, però "ha continuat amb malestar i ha patit problemes de visió", segons ha informat aquest dimarts Repsol Honda. Per això, aquest dilluns va visitar a l'oftalmòleg Doctor Sánchez Dalmau a l'Hospital Clínic de Barcelona, que el va examinar i li va realitzar les proves pertinents, "les quals han detectat un nou episodi de diplopia (visió doble)".

"L'exploració realitzada a Marc Márquez després del traumatisme que es va produir, ha confirmat que el pilot presenta diplopia i ha posat de manifest una paràlisi del quart nervi dret amb afectació del múscul oblic superior dret", va assenyalar el Doctor Sánchez Dalmau.

Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado. Tras visitar al Dr.Sánchez Dalmau se ha confirmado un nuevo episodio de diplopía(visión doble) igual que en 2011. Toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad. Gracias por el apoyo💪🏼 pic.twitter.com/gyyHJURcv5 — Marc Márquez (@marcmarquez93) 9 de noviembre de 2021

El doctor va indicar que l'esmentat quart nervi dret "és el que ja es va lesionar l'any 2011", motiu pel qual no va poder competir pel títol mundial de Moto2, i que per la recuperació del pilot català "s'ha optat per realitzar un tractament conservador amb controls periòdics per a seguir l'evolució clínica".

Per part seva, Marc Márquez va lamentar aquest nou contratemps. "Són moments durs, sembla que plogui sobre mullat. Després de visitar al Doctor Sánchez Dalmau s'ha confirmat un nou episodi de diplopia igual que el 2011. Toca paciència, però si una cosa he après és afrontar les adversitats amb positivitat. Gràcies pel suport", ha escrit el de Cervera en el seu compte oficial de 'Twitter'.