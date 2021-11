Des de la seva construcció, durant l’etapa de l’alcalde Miquel Casellas, el pavelló municipal d’esports de Castelló d’Empúries ha passat per moltes vicissituds i contratemps, però també ha estat la peça clau per al desenvolupament dels clubs locals de diferents modalitats, entre elles el bàsquet, l’handbol, el voleibol i el futbol sala. Per al record queden algunes inundacions que van omplir d’aigua la pista, bretolades a les portes d’accés o la llarga espera fins que es va fer realitat l’habilitació d’un espai per al servei de bar.

Una de les seves grans mancances sempre ha estat la falta d’accessibilitat de la part superior de l’edifici, on hi ha ubicats els despatxos que l’Ajuntament té cedits als clubs locals. Per arribar-hi cal pujar unes escales que fan impossible l’ascens a les persones que pateixen mobilitat reduïda o que tenen dificultats de desplaçament.

Des del principi d’aquest mandat, l’Ajuntament s’havia plantejat ampliar els serveis que ofereix la instal·lació esportiva i el procés participatiu va accelerar el tema amb la proposta de la instal·lació d’un gimnàs. Aquest projecte, que ja està en marxa, ha estat el desencadenant de la solució definitiva per a aquest problema d’accessibilitat. «Les obres del gimnàs s’estan executant i esperem que l’equipament estigui acabat ben aviat. Teníem clar que l’accessibilitat per a tots els usuaris havia de ser prioritària i la solució arribarà amb la instal·lació d’un nou ascensor», explica el regidor d’Esports del govern castelloní, David Garre. Aquesta obra coincidirà amb una remodelació de la zona de recepció i consergeria del pavelló municipal.

L’àrea d’Esports ha incorporat recentment una auxiliar administrativa i el pavelló també acull, des d’aquest curs, la seu del Consell Esportiu de l’Alt Empordà. L’organisme comarcal s’ha traslladat a Castelló d’Empúries després d’una llarga etapa presencial a Llers.

Ajut de la Diputació

Per a portar a terme aquestes obres de remodelació i millora de l’equipament, l’Ajuntament aporta els seus recursos econòmics i compta amb dues aportacions econòmiques de la Diputació de Girona. La primera d’elles és de 4.248,89 euros, que estan destinats al servei de consergeria del pavelló municipal d’esports. L’altre, la més important, és de 7.098,67 euros i té com a objectiu el condicionament de l’accessibilitat als despatxos de la part superior de pavelló per persones amb mobilitat reduïda.

Per a David Garre, que també té a càrrec seu les àrees de Salut, Festes i Espais públic, «aquesta és una bona notícia, perquè permet resoldre una mancança rellevant de la instal·lació i, al mateix temps, podrem gaudir d’un gimnàs que fa falta i que ens obrirà les portes a noves activitats, a més de ser útil per als clubs i els esportistes locals».

Va ser seu de la Copa del Rei de bàsquet en cadira de rodes del 2006

El pavelló d’esports de Castelló d’Empúries va acollir el 2006 la Final de la Copa del Rei de bàsquet en cadira de roses, un esdeveniment d’àmbit estatal que va portar fins a la localitat als aleshores Prínceps d’Espanya Felip de Borbó i Letícia Ortiz.

L’esdeveniment esportiu va ser possible gràcies a l’empenta que portava el club Mifas i el seu equip format per jugadores i jugadors de diverses procedències. Deixant de banda el problema de l’accessibilitat del primer pis, el pavelló de Castelló té molts aspectes positius per a les persones amb mobilitat reduïda, ja que tant les grades com els vestidors són a peu pla.