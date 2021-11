El Roses City ha començat a fer rodar l’engranatge després de superar el Pals aquest cap de setmana (2-0). Els rosincs sumen la tercera victòria consecutiva amb, la quarta de la temporada, i comencen a agafar volada cap a la zona noble de la taula. Pablo González va ser l’encarregat d’obrir el marcador a la primera meitat (37’) i, ja en la recta final, Max Serra va posar el segon gol de la tarda per certificar la tercera victòria consecutiva dels citizens.

Per la seva banda, el Viladamat continua intractable en lliga després de superar el Base Roses amb un ajustat 4-3. En un teva-meva de llibre, Roger Puig va obrir el marcador a favor dels locals des del punt de penal (7’), Belfkir va empatar pels rosincs, també de penal, (13’) i Capdevila va deixar el 2-1 favorable al Viladamat abans del descans (38’). En la represa, bogeria sobre la gespa: Belfkir posava l’empat novament (49’), Cristian Ramírez tornava a posar per davant els de Botxi (54’) i, en el temps de descompte, Tomeu Juanola empatava de nou pels rosincs. Un nou penal, el tercer del partit, al temps de descompte va decantar la balança a favor del Viladamat amb el gol de Roger Puig per mantenir l’equip al capdavant de la taula.