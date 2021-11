Les mostres de suport i participació en la sisena edició de la cursa de la dona de Figueres s’han pogut veure a les xarxes socials aquests dies. L’equip de l’UCAP U13 va celebrar la seva victòria contra el Mataró (72-26) lluint la samarreta rosa de la cursa. Una forma de visibilitzar la tasca que realitza el Grup Iris i que continua viva, amb les inscripcions obertes fins al dia 15 de novembre per sumar tants granets de sorra com sigui possible per una bona causa.