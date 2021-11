El Club Esportiu d’Agullana ha celebrat el seu centenari aquest 2021, un any després del que tocaria, ja que la pandèmia va marcar la previsió per a poder commemorar l’aniversari. Amb motiu de la desena entrega dels premis Amos de l’Àrea que organitzen l’EMPORDÀ i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, el club rebrà un guardó de reconeixement amb motiu dels seus cent anys de vida. Un reconeixement que se suma al que va rebre el 18 de gener del 2021 de mans de la llavors consellera de la presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la vint-i-quatre edició de la Festa de l’Esport Català, o al de la Federació Catalana de Futbol.

La pràctica del futbol a Agullana es va iniciar cap a l’any 1917, però no va ser fins al 1920 que es va crear el Centre d’Esports d’Agullana, de la mà de Joan Gich Romañach i Jaume Pujulà Cardoner, pioners d’aquest esport. Inicialment es va practicar el futbol al Prat d’Egna, després en un camp del mas de Can Daniel, posteriorment a l’Era d’en Serra, a tocar del que seria l’actual camp de La Sella, inaugurat el 1933 i municipalitzat el 1940. El club compta en l’actualitat amb el seu equip a la Quarta Catalana, però per arribar fins aquí han passat vivències i anècdotes que es van recollir en una exposició. Una selecció d’objectes, fotografies i documents històrics que van reflectir un segle de vida, des que l’entitat esportiva es va inaugurar el 1920 i fins a l’actualitat.

«L’exposició es va celebrar durant un temps als baixos de l’ajuntament i, segurament, la recuperarem a finals d’any, però a l’espai de l’asil, si és possible. L’esport i la cultura no tenen per què estar renyits, al contrari, vam recuperar una part important de la nostra història gràcies a la gent del poble i aficionats que encara guardaven coses del club des dels anys vint», assegura Jaume Sales, president de l’Agullana, que celebra el gruix dels seus actes aquest any 2021. De moment, la previsió és poder fer algun acte més abans d’acabar l’any, més enllà de recuperar l’exposició, o el duel de pretemporada de l’equip contra el Juvenil A del Futbol Club Barcelona, celebrat el 14 d’agost a La Sella (0-12).

«S’ha fet el que s’ha pogut, i més, però la pandèmia ens va frenar. Teníem moltes coses pensades que no sabem si acabarem de fer. Volem acabar l’any amb il·lusió, però estem molt supeditats al que pugui passar», afegeix el màxim responsable del club sobre possibles actes futurs, com per exemple, una oca commemorativa, una missa en memòria a tots els aficionats, socis o jugadors que ja no hi són, o un dinar popular per a la família centenària del Club Esportiu Agullana.