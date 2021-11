El Club Gimnàstica Rítmica Figueres (CGRF) va aconseguir un nou èxit aquest cap de setmana passat. El conjunt júnior va aconseguir la quarta posició al campionat de Catalunya, un resultat que permet a les figuerenques classificar-se per al campionat d’Espanya que se celebrarà aquest desembre a Pamplona.

Abril Cusí, Marta Fernández, Aroa Cabello, Carla Roura i Laia Gómez són les gimnastes integrants d’aquest conjunt que ha lluitat fins al final per a classificar-se per l’estatal en una competició on qualsevol errada s’ha pagat molt cara pel gran nivell de totes les participants. «La veritat és que estem molt contentes. Defensàvem el títol de campiones aconseguit l’any passat, però aquest any ha estat molt renyida. Es va lluitar fins al final, però ja veiem que la primera posició seria per a la selecció catalana. Vam lluitar per entrar al campionat d’Espanya i ho hem aconseguit, aquest era l’objectiu», explica Gemma Torrent, entrenadora del Club Gimnàstica Rítmica Figueres.

Assolit l’objectiu de poder assistir al campionat d’Espanya aquest desembre, amb la data marcada al calendari, les gimnastes altempordaneses ja preparen la cita al pavelló de Biure per aspirar a la màxima competició estatal.

Fransoy, amb la catalana

El primer lloc del campionat de Catalunya celebrat a Blanes va ser per a la selecció catalana, conjunt on competeix l’altempordanesa Elna Fransoy. A partir d’aquí, l’exgimnasta del CGRF també competirà aquest desembre a Pamplona, aspirant a guanyar.