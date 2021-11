Castelló d’Empúries celebra el centenari del futbol al municipi aquest cap de setmana. Després d’un parèntesi obligat per la pandèmia, des de l’organització s’ha trobat el moment oportú per a organitzar la posada de llarg dels principals actes per a commemorar un segle d’història de futbol al municipi, el qual també tindrà recompensa en els premis Amos de l’Àrea que organitzen l’EMPORDÀ i el Consell esportiu. En concret, es presenta en societat el llibre El nostre futbol 1920-2020, de Manel Puig i Palmer, aquest dissabte; s’inaugurarà l’exposició del centenari al Camp de Futbol Municipal i se celebrarà el duel entre els veterans castellonins i el Barça.

El programa desglossat compta amb la presentació del llibre, programada pel dissabte 13 de novembre a les sis de la tarda a la Sala Municipal, a càrrec de l’autor de l’obra, Manel Puig, i el periodista castelloní Pitu Anaya com a presentador de l’acte, on s’obsequiarà els assistents amb un exemplar de l’obra. L’endemà, està programada la inauguració de l’exposició commemorativa, el diumenge 14 de novembre a les 11 del matí al Camp de Futbol de Castelló. Una hora més tard, a les 12 del migdia, es disputarà el partit entre el FC Emporium i l’Agrupació de Veterans del Futbol Club Barcelona al mateix Camp de Futbol de Castelló d’Empúries.

El conjunt veterà local comptarà amb una quarantena de jugadors que participaran en el duel contra els blaugrana, una agrupació que porta treballant des del juliol amb la intenció de «fer poble» i reunir exjugadors de futbol castellonins. Després del duel, es durà a terme un dinar de germanor entre tots els participants i aficionats.