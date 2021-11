Cap de setmana sense gaire encert pels equips altempordanesos a les lligues territorials de bàsquet. Després d’una jornada de descans aprofitant el pont de Tots Sants, on alguns equips van recuperar duels ajornats, el balanç del cap de setmana deixa diferents derrotes entre primera i tercera catalana masculí, excepte l’Escala masculí, que es va imposar a la pista del Fontcoberta (60-74), i l’Escolàpies de Tercera Catalana, que va descansar aquesta jornada.

A Primera, l’Adepaf no va trobar la clau per endur-se el triomf davant el Palamós (74-61). Un mal inici en el primer quart (17-5) va condicionar el tarannà del partit, on el Palamós va anar sempre per davant sense que els figuerencs tinguessin cap opció de remuntada. Amb una sola victòria, són a la part baixa de la classificació en la temporada del retorn a la categoria, i buscaran retrobar-se amb el triomf a casa, aquest cap de setmana, contra el CB Vic.

Tanmateix, a Segona Catalana femení, l’Escala es va quedar a les portes de sumar el cinc de cinc en triomfs aquesta temporada. Les costaneres van sumar la primera derrota del curs a la pista del Blanes (48-41), però continuen a la zona alta de la classificació, ocupant la segona plaça amb una jornada menys respecte al Fontajau, que lidera la classificació. El Bàsquet Vilafant ha descansat aquesta jornada. A Segona Catalana masculí, el Bàsquet Vilafant va caure davant el Ripoll (76-63), sumant la quarta derrota en sis jornades aquest curs.

D’altra banda, a Tercera Catalana masculí, el Castelló va caure davant la Vall d’en Bas (52-69) el dia de la seva presentació oficial, mentre que l’Escala masculí es va imposar a Fontocoberta. L’Escolàpies Figueres va descansar aquest cap de setmana passat.

Una nova oportunitat

En masculí, aquesta jornada, el Vilafant rep la visita del Vilatorta, l’Escolàpies visita el Ceset B, l’Escala rep l’Escola Pia Olot i el Castelló descansa a Segona i Tercera Catalana. En femení, en canvi, el Vilafant visita el Torelló i l’Escala descansa aquest cap de setmana que ve.