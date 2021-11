La Unió Esportiva La Jonquera va sumar el segon empat consecutiu davant Les Franqueses (0-0) en un enfrontament on la tramuntana va ser la protagonista absoluta del duel. Els homes d’Arnau Liesa van saber enrocar-se a la perfecció a Les Forques i, de fet, van comptar amb oportunitats per poder posar-se per davant en el marcador. Finalment, però, els altempordanesos no van poder passar de l’empat i sumar un punt que, aquesta jornada, permet als jonquerencs sortir de l’última posició de la taula i deixar de ser el cuer de la categoria. Tanmateix, els fronterers buscaran la primera victòria del curs aquest cap de setmana contra el Martinenc a casa.

Per la seva banda, l’Escala va perdre en el seu enfrontament contra el Palamós (0-1). En el derbi gironí celebrat al Nou Miramar, els homes de Sepu no van ser capaços d’obrir la llauna, mentre que el degà va aconseguir el gol de la victòria en l’últim sospir, amb una diana de Jairo Torne (88’). Respecte a la taula, els escalencs continuen com a colíders de la lliga amb tretze punts, juntament amb Palamós, Banyoles i Parets, abans de visitar el Llefià aquest cap de setmana.