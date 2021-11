Aquest cap de setmana s'han complert vint anys d'una nit memorable per a la Unió Esportiva Figueres. El dia que van eliminar el Barça a la Copa del Rei. Vint anys després encara es recorda com el capítol més brillant de la història del club.

Tal com va explicar el periodista Roger Arbusà a l'article Quinze anys d'una gesta històrica, publicat a aquest Setmanari, la Unió va fer saltar la sorpresa contra tot pronòstic davant un Barça amb jugadors com Xavi, Puyol, Reina, Saviola, Overmars, Motta o Trashorras. “Vaig dir als jugadors que, per poder guanyar el Barça, havíem de jugar un partit excel·lent i ells, un partit molt dolent. Vam fer un partit molt bo des del primer minut. No era normal que el Barça jugués contra un Segona B i no fes cap gol”, recordava l’aleshores entrenador Pere Gratacós.

L’heroi d’aquella nit té nom i cognom: Kali Garrido. L’exdavanter basc va ser el gran protagonista amb el gol de la victòria al primer minut de la pròrroga. “Quan en Kali va marcar, va ser quan vaig pensar que era possible. Vaig abraçar l’Arseni i li vaig dir ‘ara podem fer-ho’”, explicava Gratacós a l'EMPORDÀ. Vint anys després, Garrido, des del seu poble, ha enviat un missatge a l'afició unionista recordant "el gol més important de la meva carrera".

🅺🅰🅻🅸 🅶🅰🆁🆁🅸🅳🅾! Des de Llodio, Àlaba, el seu poble, d'on es directiu del @cd_laudio, recorda el gol que avui fa 20 anys va eliminar el Barça a la Copa del Rei!



"El gol més important de la meva carrera, va ser una gesta molt bonica. Espero tornar a trepitjar Vilatenim" pic.twitter.com/IeDrC9h8qn — UE Figueres 💯 (@UEFigueres) 7 de noviembre de 2021

La Unió va ocupar la majoria de portades d’àmbit estatal i també va ser protagonista als mitjans internacionals, fins i tot a la CNN. “Aquest esclat emocional va arribar a molta gent: anava pel carrer i m’havia de parar unes quantes vegades perquè la gent em felicitava. Veies la gent feliç, i no hi ha res més maco que veure que la gent del teu voltant està contenta”. El Figueres encara va eliminar tres equips més fins a plantar-se a les semifinals: Osasuna, Novelda i Còrdova. El Deportivo el va fer despertar del somni, però tothom recordarà aquell 7 de novembre de 2001. “Ho portaré sempre amb mi, són coses que mai s’oblidaran”, prometia aleshores Gratacós.

Al partit d'aquest cap de setmana, la UE Figueres empata al camp del CP San Cristobal en un partit molt igualat.