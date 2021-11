El Futbol Club Sant Pere Pescador ha anat celebrant el seu centenari aquest any 2021, en un escenari de restriccions, però amb la voluntat de reivindicar-se com un dels clubs amb més història a l’escut. És per aquest motiu que l’entitat rebrà un merescut guardó pels seus cent anys a la pròxima gala dels Amos de l’Àrea, organitzada pel Setmanari de l’Alt Empordà i el Consell Esportiu, que celebrarà la desena edició, el pròxim 24 de novembre a l’Auditori dels Caputxins de Figueres.

Aquest diumenge, el Futbol Club Sant Pere Pescador celebra la festa del centenari, una iniciativa del club per a commemorar els cent anys d’història de l’entitat en família. El programa compta amb una arrossada popular, la presentació oficial dels equips de futbol de la temporada 2021/22, i el duel de lliga del primer equip masculí, que enfrontarà els homes de Carlos Santiago amb el Borrassà en la vuitena jornada del grup 17 de Tercera Catalana. «Vam organitzar l’exposició de fotos i vam fer el que vam poder fa uns mesos, però aquest és l’últim gran acte del centenari, la cloenda final. Amb la pandèmia no hem pogut fer moltes coses, però podrem compartir una última celebració en família, més tenint en compte d’on venim», explica David Llach, president, coordinador i entrenador del club.

Recuperar la memòria

Després d’uns mesos marcats per la falta d’actes presencials i les restriccions, Llach explica que van fer una crida, a través de les xarxes socials, entre els socis i els veïns del poble, per aconseguir fotografies històriques que nodrissin una exposició retrospectiva. La resposta va ser molt bona i van aconseguir mig miler d’imatges per catalogar. La més antiga que van recuperar data del 1923 i és del fotògraf Fargnoli qui va immortalitzar la inauguració del primer camp de futbol, a la zona a prop de l’actual Club Nàutic.

De fet, com explica Llach, el club va fer les primeres passes dos anys abans, el 1921, quan es va crear el primer equip oficial. «Imaginem que es devien agrupar gent que els hi agradava el futbol», comenta el president. A la Capella, fa uns mesos, no només es van exposar fotografies, també es van exhibir trofeus i camisetes que han lluït els jugadors al llarg del temps. David Llach reconeix que ha passat pel club «moltíssima gent». «El Sant Pere sempre ha estat un club molt actiu i molt social, ensenyem valors, disciplina, treball en equip i fomentem la cohesió en un poble que hi ha molta immigració», diu el president. Actualment, el club compta amb deu en diferents categories, que seran presentats el 7 de novembre.