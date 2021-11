L’Ajuntament de Figueres va presentar la setmana passada un pla de xoc per posar al dia les instal·lacions esportives de la ciutat. Després que el concurs públic per a la construcció del tercer pavelló quedés desert, en principi davant l’augment de costos en els materials, el consistori ha decidit invertir els tres milions i mig d’euros reservats per a posar al dia els espais esportius que fan servir els clubs. No obstant això, després de la presentació del pla, han sorgit diferents opinions entre les entitats usuàries dels espais en funció de les seves necessitats.

Primerament, una de les accions més urgents on s’actuarà és a l’estadi municipal Albert Gurt. Després d’anys de falta de manteniment en tots els sentits, la instal·lació rebrà una injecció de més d’un milió d’euros fins al 2023. La prioritat pel 2022 serà el tancament perimentral i la reforma del tartan, mentre que també es projectaran uns vestuaris nous per l’any següent. «Si es compleix el que diuen, ens sembla molt bé. No es pot fer un pavelló nou quan tens totes les instal·lacions trinxades pel pas del temps. S’han de planificar bé les accions», explica Romà Brusés, president del Club Atletisme Figueres davant les millores imminents.

Canviant d’escenari, les opinions no són tan receptives amb el que ha plantejat el consistori. «Creiem que és un complement, però no una solució», explica Jordi Jaume, president del Club Vòlei Figueres. I és que el plantejament cobrir les pistes exteriors del pavelló Rafael Mora i les escoles Joaquim Cusí i Salvador Dalí poden ser un problema potencial. Les necessitats de parquet o terra de goma, la impossibilitat de fer un tancament lateral total i la brutícia o pluja que pugui entrar, sense tenir en compte la tramuntana, són situacions que atempten directament contra la qualitat dels entrenaments com apunten les entitats afectades. «Les intencions són bones, però cal més imaginació o més comunicació amb l’Ajuntament per millorar l’ús actual de les instal·lacions. Si entra sorra a la pista, com podem entrenar?», explica Martí Carbó, president del CB Escolàpies.

En la mateixa línia s’ha mostrat Oriol Rabert, president del CB Adepaf Figueres: «cobrir les pistes no és una solució, si no ens garanteixen uns mínims per poder entrenar adequadament, no hi anirem. La solució seria cobrir les pistes exteriors del costat del pavelló Roser Llop, però el POUM actual ho impedeix». Aquesta seria per a molts una solució eficaç per garantir una bona transició abans d’executar el tercer pavelló, però això no podria ser efectiu fins a l’aprovació del pla d’ordenació urbanística municipal. «Està bé, però cal veure si es fa i com es fa. El que no tinc clar és qui netejarà aquests espais que queden oberts i què pot passar amb pluja i tramuntana», comenta Jordi Vidal, president del Club Hoquei Figueres.

Aquest pla de tres milions i mig d’euros, en principi, no ha contemplat cap solució, almenys anunciada, per als clubs deslocalitzats completament de la ciutat o els espais esportius. És el cas del Tennis Taula Tramuntana Figueres, al gimnàs de l’institut Olivar Gran, i el Club Gimnàstica Rítmica Figueres, a Biure, que no han rebut informació sobre el seu encabiment en un futur pròxim.