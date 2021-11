La Penya Blaugrana Almogàvers Empordà s'ha posat en marxa per ajudar en la difusió i promoció de la Cursa de la Dona de Figueres. Enguany, des de l'entitat asseguren que "recordeu que com a Penya no només com Barça, també som Empordà i per tant, com a associació empordanesa que som, aquest any tornem a col·laborar activament amb el Grup Iris i la Cursa de la Dona".

Tota sòcia que s'inscrigui a la cursa, aconsegueixi dorsal i publiqui una imatge a xarxes socials s'emportarà una samarreta de la penya, una espelma cortesia de Ceres Roura i un bon grapat de pomes cortesia de Florenci Fruits.