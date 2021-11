Els Premis Amos de l’Àrea no estrenaran només escenari en aquesta edició, sinó també imatge gràfica. Des del Setmanari de l’Alt Empordà, hem aprofitat la celebració del desè aniversari d’aquests guardons per presentar el logotip que acompanyarà, el pròxim 24 de novembre a l’Auditori de Caputxins de Figueres, la gala de lliurament d’aquests reconeixements destinats a premiar les figures més destacades del futbol de l’Alt Empordà, cada temporada.

L’estudi encarregat d’aquesta imatge és Pixel78, col·laboradors habituals en esdeveniments organitzats per Prensa Ibérica, grup editorial de l’EMPORDÀ. «S’ha creat un disseny minimalista amb un caràcter modern, jove i informal. La tipografia amb força i identitat, de forma conjunta, dibuixa l’àrea des d’on porter, davanters i defenses es disputen el resultat final de cada partit, on cada segon, moviment, jugada potser determinant per a ells i guardada per al record», expliquen.

Una altra de les novetats del desè aniversari serà la ponència inaugural que pronunciarà Pere Gratacós. L’exfutbolista i exeleccionador de Catalunya, entre d’altres, és recordat perquè fa vint anys va fer història en ser el primer equip de Segona B en arribar a les semifinals de la Copa del Rei, on va perdre per un resultat acumulat d’1–2 contra el Deportivo de La Coruña després d’haver eliminat prèviament, entre altres, el FC Barcelona i l’Osasuna.

Els Premis Amos de l’Àrea estan impulsats per l’EMPORDÀ i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, i tenen el suport de l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona.