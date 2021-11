Dos empats i una derrota en clau altempordanesa en aquesta jornada de Segona Catalana, on el Llançà va rebre la visita de l’AE Roses en el derbi comarcal de la jornada. El duel, intens i disputat, es va resoldre a la segona meitat amb un ajustat dos a dos en el marcador. Jan Carbonés va obrir la llauna poc després del descans per posar els llançanencs per davant en el marcador (56’), però Ivan Vargas Balmon va empatar a favor dels rosincs poc després (72’). Ja en la recta final del matx, Adrià Espinosa va tornar a posar per davant els locals amb una diana al 83’ que semblava definitiva en un primer moment, però els de Ramon Pérez van aconseguir el preuat gol de l’empat al temps de descompte amb el gol de Mateo (90’), per deixar l’empat a dos en el marcador.

Per la seva banda, l’Empuriabrava-Castelló també va empatar aquest cap de setmana en la seva visita al Bosc de Tosca (1-1). Pol Serra va obrir la llauna a favor dels locals (24’), en un duel amb vells coneguts de l’Alt Empordà, com Ramon Masó o Uri Santos. A la segona meitat, Pol Compte va empatar el partit (55’), marcant el seu quart gol aquesta temporada. Qui no va poder sumar aquesta jornada va ser la Marca de l’Ham, que va perdre contra el Comacros (2-0) amb dos gols a partir del minut 73’ que van fulminar els homes d’Edu Ortega.