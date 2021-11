L’àrea d’Esports de l’Ajuntament de l’Escala i el Centre Esportiu i Recreatiu (CER) han arribat a un acord per dinamitzar, a través de la secció de Muntanya, els dos rocòdroms que hi ha instal·lats a la Sala Polivalent. L’acord se signarà els propers dies i suposarà contractar, a través de l’entitat, una empresa de suport en la dinamització d’aquestes instal·lacions, construïdes quan es va fer la Sala Polivalent, però que fins ara han estat infrautilitzades.

Així, està previst que la secció de Muntanya del CER utilitzi tant el rocòdrom interior com l’exterior per als seus entrenaments d’escalada, així com que s’organitzin activitats per fomentar aquest esport, entre les quals hi ha prevista la realització d’activitats extraescolars.