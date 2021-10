L'Ajuntament de Roses ha iniciat aquesta setmana els treballs de substitució de la coberta de la Pista Polivalent de la zona esportiva, que tindran una durada de 4 mesos i un cost de 121.000 euros. La nova coberta solucionarà l’entrada d’aigua a l’interior en episodis de pluja i es duran a terme també altres millores de manteniment, pintat i instal·lació d’una porta per a vehicles.

La superfície de la coberta és de 36 x 43 metres i actualment presentava problemes d’estanqueïtat que provocaven l’entrada d’aigua al recinte i el deteriorament d’alguns elements interiors. Les obres que es realitzen mantindran l’estructura existent, que se sanejarà juntament amb els pilars exteriors.

El voladís exterior es mantindrà per protegir l’entrada dels usuaris de la pluja. En el costat oest del pavelló on actualment existeix una porta peatonal, s’instal·larà una porta basculant de manera que es pugui permetre l’entrada de vehicles i maquinària d’elevació per tal de poder fer el manteniment de la instal·lació esportiva.

Durant el temps de durada de les obres, les activitats que es desenvolupen a la pista es reubiquen al Pavelló Poliesportiu annex.