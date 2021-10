Tot a punt per a la gala dels premis Amos de l’Àrea. El pròxim dimecres 24 de novembre a l’Auditori Caputxins de Figueres, a les 7 de la tarda, se celebra la tradicional cita del futbol altempordanès amb el reconeixement a les màximes golejadores, golejadors i porters i porteres menys golejats dels equips de la comarca. Amb les edicions del 2020 i 2021, la novena i desena respectivament, es tanca la primera dècada de vida d’uns premis plenament consolidats i de referència al territori, organitzats pel Setmanari de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol.

En aquesta ocasió, es distingiran els i les futbolistes dels equips de l’Alt Empordà més encertats d’entre Tercera Divisió i Quarta Catalana, en masculí, i Primera i Segona Catalana femenina. A l’apartat de porters, per optar al guardó s’havien de disputar, com a mínim, la meitat dels partits amb representació altempordanesa.

Guardons especials

L’exjugador i entrenador de la UE Figueres, del FC Barcelona i exseleccionador de Catalunya, Pere Gratacós, serà el convidat especial per a celebrar una gala presentada per la periodista Gemma Alegrí, amb el reconeixement no només als i les protagonistes sobre la gespa, sinó, també, a la trajectòria de les dues figures amb més guardons fins ara, Joan Ureña i Xènia Cardona. A més es rendirà homenatge a l’estament arbitral amb la promoció de l’àrbitre figuerenc Jan Cobos a Tercera Divisió. I finalment, el FC Emporium de Catelló d’Empúries, FC Sant Pere Pescador, CE Agullana i AE Roses seran reconeguts com a clubs centenaris.

La festa del futbol altempordanès arriba a la seva desena edició per mantenir viu l’esperit d’uns premis que es van començar a celebrar l’any 2011 i que, després d’un parèntesi forçat a causa de la pandèmia, tornaran a brillar amb més força que mai per posar en valor el futbol de quilòmetre zero.