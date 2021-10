Aquest diumenge 24 d’octubre va finalitzar la XX Interclubs Empordà al Club Nàutic Estartit, que va acollir les més de 20 tripulacions de la regata en la tercera i darrera fase de la regata de vela de creuer itinerant de la Costa Brava.

Una volta a les Medes

Després de que la tramuntana fes acte de presència durant el dissabte, l'endemà la flota va gaudir d’un vent del nord est d’uns 10 nusos d’intensitat per completar un recorregut. Novament, el Wave (Grand Soleil 44) de Craig Clark del CN Estartit s’ha adjudicat la prova amb temps real. Malgrat aquesta nova victòria i malgrat la desqualificació en aquesta màniga del Twiki (Dufour 40) de Lluís Ferrés del CN Costa Brava – CV Palamós després d’una protesta a la sortida per part de L’Oreig (Archambault A35) de Martí Gelabert del CN Port d’Aro, les classificacions no s’han vist afectades i han confirmat els líders de les diferents categories com a guanyadors.

L’Oreig s’adjudica la victòria en ORC

Els de Gelabert han hagut de retirar-se i no han pogut navegar, pel que l’organització els aplicarà una reparació en funció de la mitjana de punts aconseguida a la resta de proves disputades. Tot i així, s’alcen com vencedors de la divisió ORC amb cinc primers parcials. El segon el segon classificat és el Windshare (J105) de Hans Mulder del CV Golfus.

Manu Tercer venç en RI

En RI, Manu Tercer (Bénéteau First 35) de Lluís Casademont del CN Costa Brava – CV Palamós és qui s’enduu el primer premi. L’han acompanyat al podi Lone II (IMX 38) de Ramon Garriga del CN Port d’Aro i Loch Lomond (Jeanneau Sun Fast 36) de Jordi Iglesias del CV Golfus, que s’ha imposat en el recorregut d’avui. La quarta plaça és pel Fanytas (Dufour 34) d’Ingrid Banús del CN Port d’Aro.

Categoria Rally per a Nauticescala 3 i Matifou

Amb sis victòries parcials i només sis punts, el Nauticescala 3 (J70) patronejat per Marc Verdaguer del CN l’Escala venç entre la flota Rally Regata seguit de Jocker in the Pack (Cork 1720) de Cristian Baille del CV Golfus. La victòria Rally Creuer ha estat pel Matifou (Attalia) d’Olivier Caucat del CN l’Escala. En aquesta categoria, el segon ha estat Surprise (Dehler 37R) de Lluís Ramírez del CV Golfus; i el tercer, Sula Bassana (Centurion 32) de Joan Abel Tarrés del CN l’Escala.

Els líders confirmen la seva victòria a les classificacions Vintage i A Dos

La darrera fase de la XX Interclubs Empordà tampoc ha aportat cap canvi a la classificació Vintage, que ha guanyat el Manu Tercer ni a la de tripulacions dobles, que s’ha adjudicat Pichu (Dufour 40 Performance) de Nacho Rupérez del CN El Balís.

Final de festa al Club Nàutic Estartit

Tots ells han recollit els seus guardons a l’acte d’entrega de trofeus, que ha tingut lloc al voltant de les 15:30 hores al Club Nàutic Estartit. L’acte, durant el que han intervingut Jordi Ponjoan, president del Club Nàutic Estartit; Pere Sala, vocal de creuer de la junta directiva del Club Nàutic l’Escala; i Cristian Baille, president del Club Vela Golfus, ha servit també per entregar cinc premis especials.

El Club Nàutic l’Escala ha recollit la placa que l’acredita com a Club amb més Participació a la regata, mentre que el premi al Millor Club Classificat ha estat per al Club Nàutic Port d’Aro. Finalment, s’ha reconegut a tres armadors que han participat a les vint edicions de la Interclubs Empordà amb la placa al mèrit esportiu. Aquests han estat Jordi Iglesias que hi ha navegat amb el Gurriato i el Loch Lomond; Miquel Pons, amb el Garnatxa i el Garnatxa III; i Pere Sala, amb el Poma i l’Albiol.

Amb una copa de cava finalitzava la XX Interclubs Empordà i una tercera fase on el programa social ha estat el plat fort. Els participants han pogut gaudir d’un bon esmorzar durant les dues jornades i el dissabte, de l’Interclubs Meeting Point, que va consistir en un magnífic sopar a les instal·lacions del Club Nàutic Estartit.