El primer cap de setmana del torneig de pàdel Super Gran Slam de menors ha estat dos dies de molta gent i molts partits al Club Pàdel Indoor de Figueres. Aquests dos dies han passat més de 150 nens i nenes amb els respectius acompanyants.

A les nou del matí de dissabte s'obrien les portes del Club, i començava una jornada plena d'emoció que va durar fins a les 20:30 h de la tarda.

Ràpidament les 11 pistes del Club s'omplien de jugadors de totes les categories, lluitant per guanyar el seu partit i esperar rivals per la següent ronda. Durant tot el matí i la tarda de dissabte es va jugar les primeres rondes dels quadres de prèvia de les categories aleví, infantil i cadet, però no va ser fins al diumenge que es varen disputar els últims partits per obtenir la classificació als quadres finals que es jugaran el cap de setmana del 9 i 10 de novembre.

L'últim cap de setmana de competició, que serà dissabte 30 i diumenge 31 d'octubre, es jugarà la fase final de totes les categories, totes elles en modalitat masculí i femení.