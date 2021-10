L’Ajuntament de Figueres ha decidit posar-se en marxa respecte a les instal·lacions esportives, que arrosseguen un dèficit important des de fa anys, amb la partida reservada en un primer moment per a construir el tercer pavelló del municipi. En una reunió amb totes les entitats esportives de Figueres, el govern municipal ha presentat les accions del pla de xoc per posar al dia la infraestructura esportiva figuerenca, amb accions urgents per poder realitzar en aquest 2021 i fins al 2023.

Com que el concurs per a la construcció del nou pavelló va quedar desert per l'encariment dels materials de construcció en els darrers mesos, el consistori ha decidit actuar davant les mancances en equipaments. L'Ajuntament reservava una partida de 3,5 milions d’euros per la construcció del pavelló, però el govern municipal ha decidit tirar endavant un pla de xoc en equipaments esportius en els propers dos anys que serveixi per donar resposta a les necessitats dels clubs. Aquest pla de xoc suposarà una millora important en els equipaments ja existents amb ampliació d'espais i no suposa la renúncia a la construcció d'un tercer pavelló a la ciutat, que es preveu que es liciti el 2023.

Una de les principals accions, i una de les més sol·licitades els últims anys, és el tancament de l’Estadi Municipal Albert Gurt, on és habitual veure gent accedint al perímetre sense permís. Es destinaran 150.000€ en un tancament perimetral per, seguidament, executar una de les necessitats més imperioses que arrossega la instal·lació, la reforma del tartan, amb una inversió de 574.00 €. Aquestes dues estan previstes per aquest 2022 i, el 2023, està planificat la inversió en vestuaris nous amb una partida de 511.000 €.

Al pavelló Rafael Mora, està previst fer la coberta de la pista exterior (378.000 €), instal·lar plaques fotovoltaiques (72.000 €) i millores en accessibilitat i adaptació a la normativa d’incendis (100.000 €). La piscina exterior del recinte poliesportiu comptarà amb una millora d’instal·lacions per adaptació a la normativa (200.000 €), climatització de la piscina exterior (109.000 €) i vestidors nous exteriors (253.000 €), ambdues últimes previstes pel 2023. També es preveu la construcció d’una pista de petanca a la zona Oest (70.000 €).

El Pavelló Roser Llop seguirà amb l’adequació a la normativa d’incendis i accessibilitat (378.000 €), dotació de fibra òptica (44.000 €) i una segona fase d’adequació per incendis (350.000 €). També hi haurà reformes a les escoles Salvador Dalí i Joaquim Cusí per adequar les instal·lacions a la pràctica esportiva de les entitats, la rentadade cara al camp municipal de futbol de la Marca de l’Ham amb el canvi d’enllumenat, vestuaris nous i el canvi de gespa. Aquest canvi també està pendent al Municipal de Vilatenim, en aquest cas, de gespa artificial.