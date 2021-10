L'Assemblea de Socis Compromisaris del FC Barcelona ha aprovat aquest dissabte, en la represa de l'Assemblea de diumenge passat que es va hacer d'aturar per falta de temps, el finançament de l''Espai Barça' fins a un màxim de 1.500 milions d'euros i dona llum verda així al club perquè cerqui una via de finançament.

Com va comentar el president blaugrana, Joan Laporta, el club podrà cercar ara amb el vistiplau de l'Assemblea el millor finançament possible per construir un "llegat" arquitectònic que inclourà el nou Camp Nou, el nou Palau Blaugrana i Petit Palau i una pista de gel, a més d'un Campus Barça de "referència".

No obstant això, quan el club tingui el pla de finançament fixat i amb la xifra final que pugui costar l''Espai Barça' definitiu, mai més de 1.500 milions d'euros, el club haurà de fer un altre referèndum perquè els seus socis i sòcies votin sí o no a acabar la resta d'aquest 'Espai Barça', heretat de la Junta que presidia Josep Maria Bartomeu i que ha actualitzat i millorat la present Junta.

Una àmplia majoria ha aprovat en aquesta Assemblea donar viabilitat a aquest finançament. Amb 405 vots a favor, i només 21 vots en contra i 6 en blanc, aquesta Assemblea ha deixat clara la voluntat, com va passar en el referèndum original del 2014, de tirar endavant un Espai Barça que augmenta dels 825 milions finals segons Bartomeu als fins el 1.500 milions que preveu que costi, com a molt, l'actual directiva.

Malgrat que dels 4.452 Compromisaris citats només es van acreditar 389 quan ha començat l'Assemblea en segona convocatòria --a les 15.30 hores--, i que 455 hi éren al moment de la votació, aquesta ha tirat endavant sense problemes amb un 93,75 de suport entre els votants.

"L''Espai Barça' és la modernització de les nostres instal·lacions, que s'han deteriorat, i la necessitat de no perdre avantatge competitiu perquè els nostres competidors ja han fet la feina. L''Espai Barça' és necessari també per reflotar l'economia del club i poder competir. El Barça continuarà si no es fa l''Espai Barça', però tenim una oportunitat molt clara per fer-ho avui", ha demanat Laporta abans de la votació.

A més, ha argumentat el vot favorable d'una manera ben clara i concisa. "S'han invertit 145 milions d'euros, s'ha fet només el 5 per cent de les obres. Això no ho comencem nosaltres, ens ha vingut de la Junta anterior però com és una bona oportunitat ens veiem amb l'obligació de continuar el projecte", ha apel·lat.

"Per a aquesta inversió de 145 milions la Junta anterior va demanar un crèdit de 90 milions a retornar aviat, diria que al febrer. Si decidim no fer l''Espai Barça' hauríem tirat aquests 145 milions i caldria pagar igualment aquests 90 milions de crèdit. Sense voler ser apocalíptic ni crear urgències que no existeixen, això és una realitat", ha aprofundit.

Laporta ha insistit que l''Espai Barça' votat en referèndum al 2014 estava "obsolet". "Demanem l'autorització per cercar el millor pla de finançament per al redefinit 'Espai Barça'. I l'hem redefinit per les anomalies oposades, com els abonats de primera graderia que havien de passar a tercera. Tampoc s'havien previst els avantatges tecnològics i de sostenibilitat d'un projecte que ha de durar cent anys", ha apuntat.

"El projecte es paga per si sol, no costarà diners als socis ni comportarà un augment de la quota. Cercarem un finançament amb aquests paràmetres i hi ha molts interessats a fer-ho. Ens prenem això com una oportunitat històrica. Si voteu que sí a aquest punt, haurà de ser ratificat per tots els socis i les sòcies del club en un referèndum. Ens comprometem a aprovar-ho en referèndum, pròximament", ha sentenciat Laporta.

A més, el president ha assegurat, a pregunta d'un soci compromisari, que el club estudia la possibilitat que els socis i sòcies que vulguin ser inversors de l''Espai Barça' ho puguin fer, i amb les mateixes condicions que els inversors de fora del club. "Si hi ha grups de socis que volen participar en el finançament es podrà fer i es podrà complir la seva voluntat", ha afirmat.

També ha donat una altra novetat, quant a que la seva idea de jugar a l'Estadi Johan Cruyff ampliat, a la Ciutat Esportiva, mentre durin les obres, que ha descartat. "Estava molt il·lusionat d'anar al Johan Cruyff, perquè hi havia un projecte que semblava que es podia ampliar el seu aforament a uns 40.000 espectadors, però sembla que no serà possible. Haurem de sortir fora, a Montjüic o altres opcions. També s'està contemplant que puguem seguir al Camp Nou", ha argumentat.

"L''Espai Barça no és una despesa, és una inversió. Ens ajudarà a reflotar l'economia del club. Tenim un pla estratègic a cinc anys per revertir el compte de resultats. El projecte Espai Barça va a part i també tenim un pla per assumir el finançament. És una oportunitat, és el llegat que deixarem als fills dels nostres nets, una obra extraordinària i un lloc de referència", ha conclòs el mandatari, demanant el vot favorable que finalment ha obtingut.