Esport a l’aire lliure, i sense restriccions, és el que més agraeix el Club Atletisme Figueres (CAF) en aquest inici de curs. El CAF ha renovat el mandat de Romà Brusés com a president i s’ha fet el relleu a la junta directiva d’alguns membres aquest juliol passat. Fent balanç, el màxim responsable de l’entitat encara amb «esperança» aquesta temporada 2021-22 per deixar enrere la pandèmia i centrar esforços en els malabars del dia a dia. I és que el club ha aconseguit un creixement de gairebé el quaranta per cent d’un any a l’altra, arribant a gairebé el límit que pot assimilar per instal·lacions. Tanmateix, una de les principals novetats per aquest any és la creació de dos grups amb diversitat funcional de la mà d’El Dofí. Una mostra més de la voluntat de fomentar l’esport a l’aire lliure de les dues entitats.

«Aquest primer mes ha estat una alenada d’esperança, la temporada passada va ser molt dura. Tot i ser un esport d’aire lliure vam haver de seguir molt les mesures. Hi havia moltes ganes, dels grans, però també dels petits, que van acusar molt el tancament i necessitaven poder tornar a fer activitats a aire lliure amb normalitat. A veure si aquest any es poden tornar a fer concentracions i competicions com abans», explica Brusés sobre el retorn a l’activitat amb més gent que mai. «És un bon indicatiu que necessitem fer esport i fer esport a l’aire lliure. Queden poques places per arribar a emplenar tots els grups, tant de pista com de runners, i ens sap greu, però no podem abastar tanta gent», afegeix.

El creixement del grup de runners continua la seva tendència a l’alça. «Crec que la major part del mèrit és dels entrenadors. La Mercedes Vizueta, l’Anna Puigbert i l’Augusto Godínez fan uns molt bons entrenaments», valora Brusés sobre un grup cada vegada més nombrós.

Actualment, el CAF continua treballant per sobre de les seves possibilitats respecte a les instal·lacions. Una mancança que, com des de fa anys es porta fent des del club, se soluciona amb inventiva i aprofitant espais exteriors a les pistes del Municipal Albert Gurt de Figueres. «Fem equilibris per poder portar a terme els entrenaments sense molestar-nos els uns als altres. Anem a l’hospital, sota pistes de pàdel, l’aparcament o a la pujada del castell. Hi ha disciplines que no podem practicar i ens sap molt greu com el salt de perxa o els llançaments. Tampoc podem treballar bé el treball de força perquè no tenim espai per fer les peses i, a part de tot això, esquivem els forats de la pista i procurem que cap atleta prengui mal», comenta Brusés, explicant el mal estat de les instal·lacions i la falta d’intervencions en manteniment que s’acumulen.

Córrer tots junts

Fa uns dies, el Club Atletisme Figueres i el Centre de Lleure El Dofí van anunciar un acord pel qual l’associació altempordanesa incorporava dos grups amb diversitat funcional al club per a practicar atletisme de forma regular. Com està passant amb bàsquet i futbol des de fa uns anys de la mà de l’Adepaf i el Figueres, el CAF ha entrat en les noves propostes esportives d’El Dofí.

«Ha estat una alegria molt gran pel club. Ens van oferir la possibilitat d’obrir els grups i ens va semblar fantàstic. En dues setmanes ho vam tenir enllestit i el grup de grans ja entrenen amb moltes granes i sembla que estan molt contents de ser-hi. El grup de petits començarà aviat», clou.