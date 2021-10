La Cursa de la Dona de Roses ha aconseguit un èxit absolut en la seva tretzena edició. Enguany, la segona cursa que s’ha de celebrar en un format virtual a causa de la pandèmia, s’han recaptat poc més de 16.000 euros gràcies a la participació de 1.400 persones i les iniciatives de les escoles Els Grecs i Montserrat Vayreda. Un èxit, també en part, per l’estrena d’un recorregut de trail running que, juntament amb el circuit tradicional que passa per la costa, ha completat una tretzena edició d’èxits per a la cursa organitzada pel Club Atletisme Roses i la Fundació Roses contra el Càncer.

«Estem molt contents. És el segon any que hem de celebrar una edició en aquest format, deixant uns quants dies als participants, i ha estat un èxit», afirmen des de la fundació, que ha rebut una injecció econòmica notable gràcies a la participació. Entre el 27 de setembre i el 10 d’octubre, mil quatre-centes vuit persones es van inscriure i participar en la cursa de la dona rosinca, una xifra que no va arribar a l’objectiu inicial de mil cinc-centes persones que va projectar l’organització.

Tanmateix, han tingut força les dues iniciatives que van organitzar les escoles d’Els Grecs i Montserrat Vayreda. La primera va organitzar la seva pròpia cursa a l’escola amb la col·laboració de les famílies, aconseguint una injecció extra de mil euros. Respecte al segon centre, es va organitzar una sortida amb diferents classes pel recorregut de la muntanya que, traduït en xifres, representa uns vuit-cents euros més per a la causa.

També es va poder celebrar el tradicional sorteig de regals i obsequis de la mà dels col·laboradors amb vint lots entregats.