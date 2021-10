L’entrenadora de l’equip de regates del GEN Roses, Aina Gelpí Cornudella, va aconseguir la segona posició femenina en el Campionat del Món 2021, demostrant la seva experiència com a navegant entre el 2 i el 9 d’octubre, en el campionat del món de la classe Hansa 303 celebrat a Palermo, Sicília. La regatista del GEN Roses va brillar en una prova internacional on participen representants de vint-i-cinc països diferents dels cinc continents, on van participar un total de cent trenta regatistes, competint en tres categories diferents.

El Hansa 303 és un vaixell de vela lleugera accessible per a tothom i té algunes particularitats que el diferencien de les altres modalitats d’embarcacions de vela, com pot ser el maneig amb un joystic enlloc d’un timó convencional. Gelpí va competir en una embarcació que disposa de dues veles (major i floc) pel que requereix certa habilitat per a la seva correcta portada.

El campionat es va iniciar amb les mesures de tots els equips, i per això no va ser fins al segon dia que es va poder començar a regatejar. Gelpí va efectuar molt bones sortides que li van permetre quedar en la cinquena posició en la primera prova del campionat. Les altres posicions van ser 13, 8, 10 , un èxit tenint en compte el brusc increment de la intensitat de vent i molta pluja. Aquest fet va fer que l’organització decidís anul·lar vàries proves.

El següent dia hi va haver unes condicions de vent molt inestables, però la regatista del GEN Roses va acabar en el top10 en la tercera i quarta regata.

Finalment, Aina Gelpí va acabar en la segona posició femenina i en la vuitena posició absoluta en la classificació final, celebrant un èxit absolut en el mundial d’aquest 2021 celebrat a Palermo i amb accent altempordanès.